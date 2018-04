DVSE: Erővel biztosan bírni fogják

Hazai pályán zárja a férfi vízilabda OB I. középszakaszát a DVSE: a felsőházi küzdelmek nyolcadik fordulójában, vasárnap 18 órától a Honvéd együttese látogat a Debreceni Sportuszodába.

Egyszer sem tudott nyerni az elmúlt hét körben Komlósi Péter alakulata, mely így 17 egységgel a tabella utolsó, nyolcadik helyéről várja a bajnokság ezen szakaszának utolsó játéknapját. A fővárosiak a hetedikek, 29 ponttal. Pár hete a Kőér utcai uszodában csaptak össze a cívisvárosiak Szívós Mártonékkal, akik akkor sima, 12–3-as sikert arattak. A Debrecen centerét, Süveges Mátét kérdeztük, ezúttal mire számítanak Vad Lajos tanítványai ellen.

Megfontoltan!

– A lehető legjobb eredményt szeretnénk elérni vasárnap, ez nyilván a győzelem lenne, meglátjuk, mire jutunk. Az utóbbi meccseinken már sikerült higgadtabban játszanunk, nem úgy, mint korábban, ennek is köszönhetően például a BL-résztvevő OSC-t a végéig tartani tudtuk. Úgy hiszem, ha ezúttal sem siettetjük a játékot, hanem megfontoltan pólózunk, lehet keresnivalónk a Honvéd ellen. Riválisunk olyan védekezési stílust szokott alkalmazni, mely alaposan megnehezíti az ellenfelek dolgát, erre különösen készültünk. A válogatott szünet alatt igen kemény edzéseket vezényelt a szakmai stábunk, sokat úsztunk, kondiztunk, így erővel biztosan bírni fogjuk az összecsapást – mondta el lapunknak Süveges. Arról is érdeklődtünk, miként értékelik a középszakaszban nyújtott teljesítményüket a hajdúságiak.

– Óriási nyomás alól szabadult fel a csapat azzal, hogy sikerült bejutni a felsőházba. Ezután talán egy kissé kiengedtünk, amely érezhető is volt rajtunk az utóbbi időben. Számunkra is fontos lenne, hogy jó szájízzel zárjuk ezt a szakaszt, illetve a szurkolóinknak is szeretnénk örömet okozni – fogalmazott.

A play-off szerdán veszi kezdetét, a műsor azonban még nem ismert, a nyolcadik forduló után tisztul le a kép a folytatást illetően.

HBN

