DVSE: egyre jobb formába lendül a csapat

A Magyar Vízilabda Szövetség székházában hétfőn elkészítették az élvonalbeli férfibajnokság csoportbeosztásait. A csapatokat az előző bajnokság végeredménye alapján, párossával sorolták be.

A DVSE a B jelű nyolcasban küzd majd a Szolnok, az OSC, a Miskolc, a Kaposvár, a Vasas, a Tatabánya és az UVSE gárdái ellen. Az első körben a debreceniek a tatabányaiak otthonába látogatnak.

A bajnokság lebonyolítása megegyezik az előző szezonbelivel: a tizenhat együttes az alapszakaszban két nyolcas csoportban játszik körmérkőzéses rendszerben, majd a középszakaszban a csoportok 1–4. és 5–8. helyezettjei mérkőznek meg egymással, aztán következik a rájátszás az 1–4., az 5–8., a 9–12. és 13–16. helyekért. Az alapszakasz a tervek szerint október 3-tól 2018. február 23-ig tart, a középszakasz 2018. március 2-től április 24-ig, a rájátszás pedig május 1-jén kezdődik.

A DVSE a hétvégén épp Tatabányán vett részt egy felkészülési tornán: Miroslav Bajin tanítványai a házigazdától 9–7-es vereséget szenvedtek, a BVSC-t viszont 7–6-ra, a Szentest 11–10-re verték.

„Kemény munkát végeztek egész héten a fiúk, kevesebb időnk volt a taktikával foglalkozni, ez érződött is az első meccsünkön. Nehezen vettük fel a mérkőzés ritmusát, a kinti medencét is szoknunk kellett, de összességében nagyon hasznos volt az összecsapás. A második meccsen már sokkal jobban mozogtak a fiúk, a védekezésünkkel nagyon elégedett voltam, örültem, hogy nyerni tudtunk a mezőny első feléhez tartozó BVSC ellen. A harmadik találkozónkat is megnyertük. Egyre jobb formába lendülünk, értékes két sikert arattunk, nagyon bizakodó vagyok” – fogalmazott a debreceniek vezetőedzője, Miroslav Bajin.

