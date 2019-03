DVSE: csak fellángolásokra futotta a Fradi ellen

A klubhonlap beszámolójából kiderül: a Fradi kezdte jobban a mérkőzést, Nikola Jaksics és Varga Dénes révén három perc után már 2-0-ra vezettek. Nem kellett sokat várni az első debreceni gólra sem, Kovács Gábor egy szépen végigjátszott emberelőny után szépített. Ezt követően azonban nagyon belelendültek a zöld-fehérek, igazolták, hogy nem véletlenül tartják őket a világ egyik legjobb csapatának, és a negyed hátralévő részében 5-1-re megléptek.

Nem adta fel Miroslav Bajin együttese, Macsi Patrik és Kovács Gábor révén újra látótávolságon belülre kerültek (5-3). Ezt követően a cívisvárosiak tavalyi kapitánya, Kállay Márk is betalált, Younger góljával pedig visszaállt a négygólos különbség. Hiába dobott szép szabaddobásgólt Durik, a félidő utolsó egy percében lefagyott a debreceni védelem, a rutinos fővárosiak pedig három újabb gólt szerezve megnyugtató előnyre tettek szert (4-10).

Fotó: Matey István

A fordulás után Kállay és Pohl jelentkezett egy-egy góllal, amivel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó (4-12). Érezhetően nem volt egy súlycsoportban a két együttes, de a debreceniek küzdeni akarására ezúttal sem lehetett panasz. A negyed második felében Durik, Dőry és Fekete is eredményes volt, így sikerült valamelyest zárkózni (14-7). A záró felvonásra már kissé leült a mérkőzés, az addig kevesebb szerephez jutók is lehetőséget kaptak, és végül megérdemelt, 16-9-es vendéggyőzelem született.

A tények

DEBRECENI VSE–FTC-TELEKOM 9–16 (1–5, 3–5, 3–4, 2–2)

Debrecen, 250 néző. V: Bereczki M., Tordai G.

DEBRECEN: Kósik – Fekete G. 2, Kovács Gábor 2, Macsi P. 1, DURÍK 2, Vidovics, Dőry 1. Csere: La Rosa, Fejős, Smitula, Macsi M. 1, Zsilák, Oltean. Edző: Miroszlav Bajin

FTC: Gárdonyi – YOUNGER 3, VARGA D. 3, Jaksics 1, Német T. 1, Sedlmayer 2, Kállay 2. Csere: POHL 2, Nikics 2, Gór-Nagy, Jansik Sz., Nyíri, Várkonyi. Edző: Varga Zsolt

Gól – emberelőnyből: 9/4, ill. 8/4

Gól – kettős emberelőnyből: 1/0, ill. –

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Jansik Sz. (27.p.)

Miroszlav Bajin: – Már az első félidőben eldőlt a mérkőzés. Egyszer tudtuk igazán közelebb kerülni a Ferencvároshoz a mérkőzésen, de hamar elléptek akkor is tőlünk. Érződött a Fradin, hogy nem úgy jött Debrecenbe, hogy biztosra menne, s ennek örülök. Jobban nézett ki ez a mérkőzés, mint az FTC elleni pesti összecsapás, de tudjuk, hogy nekünk nem ezeken a találkozókon kell pontokat szerezni.

Varga Zsolt: – Jól kezdtük a mérkőzést. Határozottak voltunk hátul, eredményesek elöl. Volt egy hullámvölgy, melyből szerencsére hamar ki tudtunk lábalni, s visszavettük a mérkőzés irányítását. Örülök, hogy újra a saját játékunkat tudtuk játszani.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA