DVSE: bravúrra készülnek, a több átlövés lehet a kulcs

Az alapszakasz utolsó, 14. fordulóját rendezik hétvégén a férfi vízilabda OB I-ben: az A csoportban szereplő DVSE szombaton 17 órától a Szeged otthonában zárja a sorozatot.

A hazaiak öt győzelmük mellett ötször ikszeltek, valamint kétszer kikaptak, így összességében húsz pontot gyűjtöttek és a harmadik helyen állnak. A debreceniek 13 egységgel a hatodikok, mérlegük négy siker, egy döntetlen és nyolc vereség. Ősszel, a Debreceni Sportuszodában 9–5-re tudtak diadalmaskodni a szegediek, akik ezúttal is esélyesebbnek számítanak.

Védelem!

Papírforma ide vagy oda, amint azt Somlai Tamás lapunknak elmondta, nyerni mennek a Csongrád megyeiekhez. – Kár is lenne szépíteni, nem úgy jött össze az alapszakasz, ahogy reméltük. Ám a vége még lehet szép, arra készülünk, hogy bravúrt okozzunk Szegeden. A legutóbbi két meccsünkön nagyon sok gólt kaptunk, ezt most szeretnénk elkerülni, ehhez a védelmünknek sokkal jobban kell működnie. Muszáj koncentráltabban játszanunk, és betartani az edző utasításait. Támadásban mostanában sokat erőltettük, hogy a centernek adtuk be a labdát, ami nem nagyon működött, ehelyett most több átlövéssel próbálkozunk majd, ami reméljük, célravezetőbb lesz – fogalmazott a DVSE szélsője.

Mint kiderült, a cívisvárosiaktól továbbra is hiányozni fog Sergi Mora, de rajta kívül mindenki bevethető lesz Manhercz Krisztiánék ellen.

Mind rangadó lesz

A 14. forduló után jön a középszakasz, melyben az A és a B csoport első négy, illetve második négy helyezett csapata mérkőzik majd meg egymással. A DVSE ellenfelei a Tatabánya, az UVSE és a Kaposvár lesznek, illetve mellettük vagy a Honvéd, vagy pedig a BVSC-Zugló.

– Mindenképp az a célunk, hogy megnyerjük az alsóházi küzdelmeket, ami egyáltalán nem lesz egyszerű, hiszen minden találkozó rangadónak fog számítani. Sokkal jobb teljesítményre készülünk, mint az alapszakaszban! – jelentette ki a pólós.

A férfi vízilabda OB I. A csoportjának állása

1. Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP 13 12 0 1 193–86 36

2. A-HID OSC ÚJBUDA 13 10 2 1 174–110 32

3. CONTITECH SZEGED DIAPÓLÓ 12 5 5 2 125–99 20

4. VasasPlaket 12 6 1 5 114–123 19

5. PVSK Mecsek-Füszért 12 5 2 5 112–124 17

6. DEBRECEN 13 4 1 8 113–148 13

7. Metalcom-Szentes 13 2 1 10 82–145 7

8. KSI SE 12 0 0 12 74–152 0

