DVSE: az új igazolás örülne a felsőházi szereplésnek

Dőry Farkas, Kovács Gábor és a héten a kerethez csatlakozó Giorgo La Rosa mellett Kósik Soma a DVSE negyedik nyári igazolása. Az utánpótlás válogatottakat végigjáró, Miskolcról érkező kapus konkrét célokkal érkezett a cívisvárosba, egyéni- és csapatszinten egyaránt.

Az a jó, ha játszik

– Miskolcon egy folyamatosan fejlődő, feltörekvő csapat van, de sajnos nem kaptam annyi játéklehetőséget, amiért én odaigazoltam. Egy fiatal játékosnál azt tartom jónak, ha minél többet játszik, bár nyilván azt is tudom, hogy egy kapus életében ez később jön el általában. Ezért döntöttem úgy, hogy elfogadom a debreceniek ajánlatát, és jó teljesítménnyel igyekszem majd meghálálni a megelőlegezett bizalmat – árulta el az együttes honlapjának, a dvse.hu-nak a Debrecenbe igazolásáról a 24 éves hálóőr, aki nem tett le álmairól, és egy sikeres debreceni szezon után a felnőtt behívót sem tartja elérhetetlennek.

Többeket ismert korábbról

– Be kellett, hogy lássam, hogy addig, amíg valaki nem játszik stabilan legalább egy stabil középcsapatban, addig nincs esélye a nemzeti csapatra, semmilyen szinten. A felnőtt válogatott keretébe egy behívó hatalmas dolog lenne, ugyanakkor ez korántsem lehetetlen, főleg ha a DVSE, és ezáltal én is jól teljesítek és szorgalmasan dolgozok. Több játékossal játszottam már együtt az utánpótlás válogatottban vagy előző klubokban, de az OBI-ből is sok mindenkit ismertem már. Mivel nagyon fiatal a csapatunk, ezért voltak olyanok is, akikkel most találkoztam először, de úgy gondolom, hogy egy nagyon jó közösség jött itt össze. Miroslav Bajin jól válogatta össze a játékosokat, szerintem a csapatmorálra és az elvégzett munkára biztos nem lehet majd panasz – folytatta a tehetséges játékos.

Már másfél hete készül együtt a keret, s bár még több hiányzója is van Miroslav Bajin együttesének, Kósik Soma pozitívan tekint az előttünk álló szezonra.

Sokra lehetnek képesek

– Örülnék egy felsőházi szereplésnek, de ahhoz még túl korán van, hogy esélyeket latolgassunk. Fontos, hogy minél hamarabb összeérjünk, és utána szerintem elég sokra lehetünk képesek. Ha sikerül a bajnokság első felére összeszoknunk és el tudjuk érni a felsőházi szereplést, akkor, ismerve az edzőnk mentalitását, nem fogunk megelégedni a tavalyi helyezéssel, ha már ott vagyunk. Addig még rengeteget kell dolgoznunk, de az uszoda, és minden körülmény adott a töretlen fejlődésünkhöz – zárta szavait a kapus.

HBN

DVSE: nagyszerűek az új játékos első benyomásai Debrecen - A balkezes Dőry Farkas a lehető legtöbbet akarja kihozni magából. Az egy évig Szerbiában légióskodó, és idén nyáron Debrecenbe igazoló Dőry Farkas már egy hete készül a DVSE első csapatával. A 24 éves játékossal ideigazolásainak okairól, az előttünk álló szezonról és az első benyomásai... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA