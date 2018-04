DVSE: az ötödik hely is meglehet

Véget értek a férfi vízilabda OB I. felsőházi rájátszásának küzdelmei, szerdán már indul a csata a végső helyekért. A DVSE vasárnap sikerrel zárt a legjobb nyolc között, a Honvédot verték 12–9-re Komlósi Péter tanítványai a Debreceni Sportuszodában.

– Parázs hangulatú mérkőzést játszottunk, annak ellenére is, hogy nem volt tétje a találkozónak, ugyanis a Honvéd, és a mi pozíciónkon sem változtatott a végeredmény. Ezzel együtt mindent megtettünk a siker érdekében, jól kezdtünk, és azt a terhet is elbírtuk, hogy ellenfelünket a partról is segítették. Mentálisan sokat jelent, hogy le tudtuk győzni neves riválisunkat, ez lendületet adhat a folytatásra – vélekedett Szőke Szabolcs, a debreceniek átlövője.

Hajtós meccs lesz

A cívisvárosiak a nyolcadikok lettek, ami azt jelenti, hogy az ötödik BVSC-Zugló ellen folytatják – elsőként szerdán 20 órától feszülnek egymásnak a felek a Szőnyi úton. Az együttesek magukkal viszik az alapszakaszban egymás ellen elért eredményeiket. Ezekkel együtt tartanak a párharcok egészen addig, míg az egyik gárda hét pontot nem szerez. Fontos, hogy a mérkőzés nem érhet véget döntetlennel, szükség esetén büntetők következnek, a győztes csapat biztos három pontot szerez. A DVSE és a BVSC is három-három egységet visz magával, a párharc győztese a hatodik és hetedik helyezett formáció összecsapásainak továbbjutójával játszhat az ötödik pozícióért.

– Jól ismerjük a BVSC-t, játszottunk már velük több edzőmeccset, illetve bajnokit is. Brusztos, hajtós derbire számítok, úgy hiszem, a fővárosiak arra fognak berendezkedni, hogy a hibáinkat kihasználva kontrázzanak – ezt persze nem akarjuk hagyni nekik.

A vezetőség felénk támasztott elvárásainak már azzal eleget tettünk, hogy bejutottunk a legjobb nyolc közé, ugyanakkor nyilván szeretnénk a célt túlszárnyalni, akár az ötödik helyen is zárhatunk, minden tőlünk telhetőt el fogunk követni!”

– jelentette ki a pólós, akitől azt is megtudtuk, nincs sérült játékosuk, így teljes kerettel várhatják a szerda esti csatát. A mindent eldöntő összecsapás május 2-án, szerdán lesz Debrecenben, a Zákány utcai létesítményben.

HBN

A rájátszás végére összeállt a DVSE Debrecen - Megszerezte első győzelmét a DVSE: 12–9-re verték a Honvédot Komlósi Péter tanítványai. A Honvéd ellen vívta meg utolsó meccsét a felsőházi rájátszásban a DVSE. Jól indult a vasárnap esti derbi a Debreceni Sportuszodában, Macsi Patrik rögtön vezetést szerzett a hazaiaknak, majd Kállay ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA