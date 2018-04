DVSE: Az OSC érkezik Debrecenbe

Közel három hét után rendeznek fordulót az első osztályú vízilabda bajnokságban. A Debrecen csapata az OSC Újbuda ellen harcol a pontokért április 13-án, pénteken.

A két csapat március elején már találkozott egymással. Akkor a DVSE nagyon jól kezdte a találkozót, hiszen az első negyed után 3-1-re vezetett a Nyéki Imre Uszodában. Ezt követően azonban a házigazda átvette az irányítást, és végül 12-4-re nyerte meg a találkozót, úgy, hogy a mieink a második és a harmadik játékrészben sem tudtak betalálni.

– Erős, robbanékony vízilabdát játszó csapatra készülünk – mondta el Szőke Szabolcs. A DVSE tizes számú játékosa hozzátette, a fővárosiaknak stabil védőjátékosai vannak, akik jól semlegesítik az ellenfél centereit. A debreceni pólós szerint nagyon oda kell figyelni az OSC támadójátékára is, mert a kontrajátékuk rendkívül hatékony, és fontos lesz, hogy jól szűrjék meg a fővárosiak lövéseit is. Szőke Szabolcs arról is beszélt, hogy a mi csapatunk jó állapotban van, mindenki teljes értékű munkát tud végezni, és sérülés sem hátráltatja a felkészülést.

A DVSE – OSC Újbuda bajnoki mérkőzés pénteken 19:30-tól kezdődik a Debreceni Sportuszodában.

A mérkőzésre kilátogató szurkolóinknak egy különleges nyereménnyel is kedveskedünk: a belépőjegyet váltó drukkerek között egy dedikált plakátot sorsolunk ki, amit a magyar férfi vízilabda-válogatott tagjai láttak el aláírásukkal a márciusi, Hollandia elleni Világliga találkozó alkalmával.

További mérkőzések az OB I középszakaszának 7. fordulójában:

Április 14.

16:00 Szolnoki Dózsa – PannErgy-MVLC

18:00 ZF-Eger – BVSC-Zugló

19:00 Racionet Honvéd – FTC

