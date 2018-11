DVSE: a nyomás a Miskolcon van

A PannErgy-MVLC-Miskolc együttesét fogadja a Debreceni Sportuszodában a DVSE vízilabdacsapata a Benu Magyar Kupa negyeddöntőjében. A pénteken 19 óra 30 perctől megrendezendő összecsapás visszavágóját másnap rendezik Miskolcon – számolt be róla a klub honlapja.

Mindkét együttes a második helyen jutott tovább a selejtezőből. Miroslav Bajin együttese a KSI-t, a Szombathelyet és a Szentest is megelőzte, így a házigazda Egerrel karöltve bejutottak a legjobb nyolc közé. – Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, a Miskolc nagyon erős csapatot rakott össze az idén. Ennek ellenére úgy megyünk neki a találkozónak, és az egész párharcnak, hogy nyerni szeretnénk.

Hazai pályán egy jó játékkal, és egy számunkra kedvező eredménnyel szerintem ez sikerülhet is, a nyomás mindenesetre a miskolciakon van, nem rajtunk”

– vélekedett a kupacsata esélyeiről Miroslav Bajin vezetőedző.

A 2018/19-es szezont jól kezdték a felek, a borsodiak mind a négy bajnokijukat megnyerték eddig, míg a debreceni pólósok a nem várt tatabányai vereség után már sorozatban három győzelemnél tartanak. A két gárda a múlt héten eredetileg már találkozott volna egymással a bajnokságban, ám a debreceniek sorozatos megbetegedései miatt el kellett halasztani a mérkőzést.

A védekezés a kulcs

– A Kaposvár elleni meccs utáni hazaúton már voltak jelei annak, hogy valami nincs rendben. Másnap reggel sorra kaptam az üzeneteket, hogy betegség miatt nem tudnak jönni a játékosok edzésre. Még mindig nem tudjuk, mi lehetett pontosan a baj, az ételmérgezést sem zárták ki az orvosok, de szerencsére most már mindenki egészséges. Bár valószínűleg sokat kivett az elmúlt két hét a fiúkból, mi ezúttal is szeretnénk a legjobbunkat nyújtani. Legutóbb a védekezésünk már helyenként egész jó volt, most is ez lehet a kulcsa a sikernek – zárta szavait a szakember.

Az elhalasztott bajnoki mérkőzés új időpontjáról már megállapodtak a felek: jövő szerdán 19 óra 30 perctől csapnak össze a Debreceni Sportuszodában.

HBN

