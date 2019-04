DVSE: 8. helyen zártuk a felsőházat

Óriási tétje volt a találkozónak, hiszen ez, és a BVSC-Miskolc mérkőzés döntött a felsőház hátsó régiójának helyezéseiről. Ennek megfelelően nagy elánnal kezdtek a felek, az első támadás végén pedig Vidovics fórból meg is szerezte a vezetést a debrecenieknek. Nem váratott magára sokáig a válasz, Kardos Alexander a második percben akcióból egyenlített. A folytatásban Durik újabb emberelőnyt harcolt ki, melyet szépen végigjátszott a DVSE, és Dőry révén újra megszerezték a vezetést (1-2). Ennek sem örülhettek sokáig a hajdúságiak, hiszen Szirányi Balázs centerből szinte azonnal válaszolt, sőt a Simon Roland révén már a hazaiaknál volt az előny (3-2). A folytatásban is potyogtak a gólok, Gregor góljára Fekete válaszolt, majd Simon és Durik is eredményes volt, így a gólzáporos első játékrész 5-4-es fővárosi vezetéssel zárult.

A második negyed is egy debreceni fórral indult, és ezt is sikerült kihasználnia Miroslav Bajin együttesének, ezúttal Fejős volt az „elkövető”. A folytatásban sem állt le a DVSE, és Dőry újabb góljával már az 6-5 volt a javukra, de ez sem tartott sokáig, a Honvéd ismét válaszolt a következő támadásból. A védelmek a kezdeti megingások után egyre pontosabban zártak, és a félidő hajrájáig nem is született több gól. Molnár Gergely törte meg a gólcsendet, de 14 másodperccel a nagyszünet előtt Durik emberelőnyből újra egalizált (7-7).

A fordulás után a vendéglátók kapták el hamarabb a ritmust, és kőkemény védekezésükre alapozva kettővel megléptek. Nem adták fel a hajdúságiak, a negyed derekán ismét szépen végigjátszottak egy fórt, és ezúttal is sikerült a centerig eljuttatni a labdát, Fejős meg is szerezte második gólját (9-8). A harmadik nyolc perc azonban a Honvédról szólt, hiszen Kardos Alexander találatával sikerült visszaállítaniuk a két egységnyi differenciát.

A záró felvonásban is hatalmasat küzdöttek a csapatok, szemmel láthatóan mindkét csapat szerette volna megszerezni a hatodik helyet. Dőry egy szépségdíjas góllal egyre hozta fel övéit, így hat perccel a vége előtt még mindig nyílt volt a mérkőzés (10-9). Óriási energiákat mozgósítottak a felek védekezésben, és a kulcsszituációkban a kezek is rendre megremegtek, érezhető volt, hogy a következő gólon múlhat a mérkőzés. A DVSE több fórt is elpuskázott ebben az időszakban, mely meg is bosszulta magát, bő egy perccel a vége előtt Szirányi értékesített egy emberelőnyt. Hiába válaszolt 50 másodperccel az órán Dőry, a hátralévő időben már nem jött össze az egyenlítés, így a Honvéd 11-10 arányban győzött, és a BVSC vereségével övék lett a 6. hely is.

Miroslav Bajni együttese ezzel a 8. helyen zárta a középszakaszt, és a Miskolccal találkozik az 5-8. helyért vívott keresztjátékában.

– DVSE –

Budapesti Honvéd SE – DVSE 11-10 (5-3, 2-3, 3-1, 1-2)

Honvéd: Decker – Kardos 2, Szirányi 2, Fülöp, Szívós 2, Juhász, Manhercz csere: Kiss 1, Yusuke, Molnár 1, Simon R. 2, Gregor 1, Simon A.

DVSE: Kósik – Dőry 4, Durik 2, Vidovics 1, Kovács, Macsi P., Fejős 2 csere: Smitula, fekete 1, Zsilák, La Rosa, Dienes.

Miroslav Bajin: Gratulálok a Honvédnak, de a saját csapatomnak is, hiszen végig volt sanszunk a pontszerzésre, ami a 6. helyet jelentette volna. Sajnos a kisebb rotáció miatt a végére elfáradtunk, kihagytuk a fórjainkat, de le a kalappal a fiúk előtt, ilyen motiváltan és harcosan talán még a szezon során nem játszottunk. Nincs okunk a szégyenkezésre, idénn eddig is jócskán túlteljesítjük az elvártakat, és biztos vagyok benne, hogy Miskolcon is ilyen szellemiségben fognak a fiúk medencébe szállni, és bár nem mi vagyunk az esélyesek, mindent meg teszünk majd azért, hogy áthozzuk a párharcot Debrecenbe.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA