Pintér Attila: Nagyon jó mérkőzést láthatott a közönség. Mindkét csapat a győzelemre játszott. Az első félidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést, ha 3-4 gólt lövünk, azt is megérdemeltük volna. A második félidőben kiegyenlített a Debrecen, majd emberhátrányba kerültünk. Át kellett szervezni a csapatot, játékrendszert váltottunk, és ebben a helyzetben is volt három lehetőségünk, igaz, a Debrecennek is. Elégedett vagyok az együttesem játékával, hozzáállásával. Gratulálok csapatomnak, a Debrecennek sok sikert kívánok.

Herczeg András: Jól kezdtük ma a meccset, mégis mi kaptunk gólt, nem tudtuk uralni a játékot. A második félidőben már jó felfogásban játszott a csapat, sikerült kiegyenlítenünk, voltak kapura lövéseink, ezeket nem sikerült gólra váltani. Gratulálok a játékosoknak. A kezdőcsapatban nyolc saját nevelésű játékosunk kapott helyet, a második félidőben Bereczki volt a kilencedik. Több helyzetünk volt a mérkőzésen, Hegedűs többször bravúrral védett. Szerettünk volna győzni, mindkét csapat győzelemre játszott, ebből pedig jó mérkőzés kerekedett.

Labdarúgó NB I - Döntetlen Debrecenben Debrecen - A DVSC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott vasárnap a Puskás Akadémiával a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában. OTP Bank Liga, 32. forduló: Debreceni VSC-Puskás Akadémia 1-1 (0-1) Nagyerdei Stadion, 2414 néző, v.: Bognár gólszerzők: Tabakovic (57.), illetve Radó (10.) ... Tovább a cikkhez

