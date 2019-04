Herczeg András: Nagyon jól kezdtük a találkozót, az első 25 percben rúgtunk is két szép gólt. Ezt követően gyengébbek voltunk, szépített is az MTK. A második félidőt is gyengébben kezdtük, majd az együttes felpörgött, és rúgtunk még egy gólt. Megérdemelten nyert a csapat, most az eredmény mellett a játék is rendben volt. A héten nehéz mérkőzést játszottunk, így még értékesebb a győzelem.

Lucsánszky Tamás: A mérkőzés képe alapján benne lehetett volna a pontszerzés a találkozóban, de hibákra kényszerített bennünket a Debrecen. Megérdemelten győzött a DVSC. Az első félidő elején nem működött jól a védelem, a félidő második részére feljavultunk, akár egyenlíthettünk is volna. A második játékrészben mezőnyfölényben játszottunk, de nem akadtak helyzeteink.

HAON-ÉLŐ - DVSC vs. MTK 3-1 (2-1) Debrecen - A labdarúgó OTP Bank Liga 2018/2019-es szezonjának 27. fordulójában a Debreceni VSC csapata az MTK Budapest együttesét fogadta szombaton 17 órától a Nagyerdei Stadionban. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 27. forduló ... Tovább a cikkhez

Labdarúgó NB I - Magabiztos debreceni siker Debrecen - A Debrecen hazai pályán 3-1-re legyőzte az MTK Budapestet a labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójában, szombaton. A fővárosi csapat 2012 óta nyeretlen Debrecenben. OTP Bank Liga, 27. forduló: Debreceni VSC-MTK Budapest 3-1 (2-1) Debrecen, 3200 néző, v.: Kassai gólszerzők: Ferenczi ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA