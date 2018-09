DVSC vs. Haladás – Lehetőség lesz a javításra

A múlt heti, kínos Kispest elleni vereség után a Debrecen gárdája ezúttal a Szombathelyi Haladás ellen igyekszik kiköszörülni a csorbát.

Masszív, erős gárda a Szombathelyi Haladás.” Bücs Zsolt

A lokisták nem végeztek jó munkát, ha csak a múlt szombati meccset nézzük, akkor pedig végképp nem sikerült jól teljesíteniük.

Kielemezték

– Nyilván kielemeztük a múlt heti mérkőzést – nyilatkozta Bücs Zsolt, a Loki pályaedzője. – A srácok el voltak keseredve, hétfőn átbeszéltük a történteket, rávilágítottunk a hibákra. Úgy vélem, a szünet után nem futballoztunk rosszul, de a meccs végén akár meg is fordíthattuk volna a találkozót, ha nem kapjuk meg a másik gólt – mondta Bücs, aki nem akart részletesen kitérni a játékvezetésre.

Az edző szerint jó esélyük van a szombati meccs három pontjára.

„Arra jutottunk a csapattal, hogy nem a múlt heti találkozón kell rágódnunk, az már a múlt. A szombathelyiek ellen nagyon koncentrálnunk kell, amit elrontottunk, azt most hazai pályán illene kijavítanunk. Azt gondolom, az első félidőben a gól után már sokkal jobban játszottunk, a második félidőben pedig benyomtuk a Honvédot. Aztán kimaradtak a helyzeteink, kapufát is rúgtunk, de az utolsó passzok nem sikerültek, ez volt a legfőbb gond – mondta Bücs Zsolt, aki az esélyekről is ejtetett néhány szót a Napló számára.

„Nem kérdés, a Hali ellen nyernünk kell” – mondta a szakember. Bücs szerint jó esély van a győzelemre szombat délután.

„Masszív, erős gárda a Szombathely, magas játékosokkal a soraiban. Szerintem a magas játékosai elleni ellenszert ki kell találnunk. Valószínűleg a gyors passzainkra lesz szükség, azon vagyunk, hogy megnyerjünk a mérkőzést, egy hazai pályán aratott győzelem sokat jelentene számunkra – fogalmazott Bücs.

