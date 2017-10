DVSC vs. Haladás – Edzői nyilatkozatok

Herczeg András: Fegyelmezetten és szervezetten játszott a Haladás, hamar kaptuk a gólt. Végig irányítottuk a játékot, kevesebb helyzetet tudtunk kialakítani most. Sajnálom, hogy kimaradt a végén Tabakovic nagy helyzete. Menet közben két kényszerű cserénk is volt sérülés miatt. Gratulálok a Haladásnak. Gratulálok a játékosaimnak is. Emelt fejjel jöhettek le a játékosok a pályáról.

Pacsi Bálint: Gratulálok Herczeg Andrásnak, hiszen bebizonyította, hogy magyar és debreceni játékosokkal is lehet ilyen focit játszani. Mi is ezen az úton járunk, a magyar labdarúgást kell szolgálnunk, hogy minél több játékost neveljünk. A szívem akkor boldog, ha Kiss Tamás így futballozik, és a másik oldalon Varga Kevin. Jó ötlet a kettős rangadó, hiszen nézők nélkül nincs foci. Az első félidőt jól kezdtük, domináltunk, a 2. félidőben a Debrecen a minőségi cserének köszönhetően jobban játszott. Voltak helyzeteink nekünk akkor is, akár győzelemmel is mehetnénk haza. A két félődő alapján egy pont az egyik csapatnak, egy pont a másiknak, a harmadik pedig elveszett valahol.

DVSC vs. Haladás 1-1 (0-1) Debrecen - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. 2017/2018-as szezonjának 13. fordulójában a DVSC csapata a Swietelsky Haladás együttesét fogadta szombaton 15.30-tól a Nagyerdei Stadionban.

