Michal Hipp: Nagyon jól felkészültünk a hazai csapatból, tudtuk, a mérkőzés elején nagy nyomást gyakorolnak az ellenfélre. Rosszul kezdtük a meccset, több helyzete volt a hazaiaknak, szerencsénkre ezeket rendre kihagyták. Utána összeszedtük magunkat, majd kiegyenlítettünk. Helyzeteink nekünk is voltak. A második félidőben a hazaiak ismét vezetést szerezhettek volna, 2-3 gólos előnyt harcolhatott volna ki a Loki, de Király remekül védett. Priskin egyenlítő góljával jöttünk vissza a mérkőzésbe. Az első félidőben a hazaiak helyzetkihasználása és a kapusunk fantasztikus teljesítménye után lett döntetlen az eredmény. A második félidőz jól kezdtük, az első 10 percben hatalmas helyzeteket puskáztunk el. Utána kiegyenlített játék folyt, de nekünk is volt helyzetünk Németh Márió révén. Tetszhetett a mérkőzés a nézőknek, a helyzetek alapján akár 6-6 is lehetett volna. A csapat védőjátéka nagyon gyenge volt. Igazságos ez a döntetlen.

Herczeg András: Az első 30 percben nagyon jól játszottunk, gólokkal kellett volna vezetni. Igaz, csak egy találatot szereztünk. A két kényszerű csere megzavarta a játékunkat, és a Haladás egyenlített. A második félidő eleje a vendégeké volt, ott eldönthették volna ők is meccset. Utána mi javítottunk, ismét voltak helyzeteink. Csalódott vagyok, a helyzeteink alapján meg kellett volna nyerni a meccset. A védekezésen és a helyzetkihasználáson javítani kell. Ilyen mérkőzést hazai pályán meg kell nyerni, az luxus, hogy ennyi helyzetet kihagyunk.

Labdarúgó NB I - Pontot szerzett a Haladás Debrecenben Debrecen - Pontot szerzett a Haladás Debrecenben, miután 1-1-es döntetlent játszott a DVSC-vel a labdarúgó OTP Bank Liga 7. fordulójának szombati mérkőzésén. OTP Bank Liga, 7. forduló: Debreceni VSC-Szombathelyi Haladás 1-1 (1-1) Nagyerdei Stadion, 3203 néző, v.: Erdős gólszerzők: Takács (21.)... Tovább a cikkhez

HAON-ÉLŐ - DVSC vs. Haladás 1-1 (1-1) Debrecen - A labdarúgó OTP Bank Liga 2018/2019-es szezonjának 7. fordulójában a Debreceni VSC csapata a Szombathelyi Haladás együttesét fogadta szombaton 17 órától a Nagyerdei Stadionban. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 7. ford... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA