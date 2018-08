DVSC vs. DVTK – Edzői nyilatkozatok

Fernando Miguel Fernandez Escribano: A Debrecen megérdemelten nyert, az első perctől kezdve sokkal jobban játszottak, mint mi. Sokat kell javulnia a játékunknak. Az időjárás nem volt befolyásoló tényező, mindkét csapat azonos körülmények között játszott. A baj az volt, hogy a mi csapatunk szintje nem volt megfelelő, és ezt emelni kellene. Többet kell mutatni támadásban és védekezésben is. Idő kell, hogy megfelelően kompakt legyen a csapat. Realistának kell lenni, a csapat az elmúlt két évben a kiesés ellen harcolt, az idén a bent maradás a cél. Változtatni kell a játékosok fejében a játékfelfogáson.

Herczeg András: Jól kezdtük a találkozót, jobban játszottunk ellenfelünknél. Már az első játékrészben akadt helyzetünk, igaz, a Diósgyőrnek is volt. Jó felfogással játszott a csapat, szerettünk volna az első félidőben gólt rúgni. A második félidőben is hasonló mentalitásban játszottunk, nem engedtük kibontakozni a Diósgyőrt. Sikerült két gólt lőnünk. Az egész csapat többet támadott, és jobban játszottunk, mint az elmúlt találkozón. A szélsők is sokat tettek az előrejátékért.

