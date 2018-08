DVSC: vegyes érzésekkel jöttek haza a játékosok

A döntetlen minden további nélkül állítható, hogy a bajnokcsapat számára hízelgő, hiszen éppen Varga vezető gólját követően a székesfehérvári csapat többet birtokolta ugyan a labdát, helyzeteket is dolgozott ki, viszont a játékából hiányzott a lendület, az átütőerő. A lelátóról nézve nemegyszer volt olyan érzésünk, mintha kímélné magát a gárda, ami akár érthető is lehet, hiszen kedden a bajnokok ligájában a Malmö ellen nagyon fontos mérkőzést vív a Mol Vidi. Aztán jött a háromperces hosszabbítás, annak is a legeleje, amikor Tamás egy jól eltalált lövése beakadt Nagy Sándor kapujába, és ezzel pontot mentett a bajnokcsapat.

Loki-helyzetek

– Mindegyik csapatnak kellemetlen, ha a kilencvenedik perc után kap gólt. 75 percen keresztül tudtuk tartani az eredményt, rengeteget dolgoztunk, mindenki maximálisan beletette a munkáját és így nehéz, hogy mégsem tudtuk megszerezni a három pontot – vélekedett Varga Kevin a meccs lefújása után, majd a Loki 14. percben megszerzett vezető gólja történetét idézi fel: – A gólom mindenképpen rögtönzés volt. Fent, a támadó harmadban labdát szereztünk, amit aztán Avdijaj lekészített nekem, én pedig habozás nélkül kapura küldtem. Hála Istennek jól eltaláltam, és a labda a hálóban kötött ki.

A gól utáni percekben nagyobb sebességre kapcsolt a Vidi, ami csupán abban nyilvánult meg, hogy lendületesebben járatták a labdát a vendégek térfelén, gólhelyzetig vagy lövőhelyzetig azonban nem jutottak. A második félidő viszont egyértelműen a székesfehérváriaké volt. Időnként percekre kapuja elé szorult a debreceni gárda, a kontrákból gólhelyzetek is lettek, köztük a rendes játékidő letelte előtt néhány perccel Bereczkié, amely a meccs legordítóbb gólszerzési lehetősége volt.

Nagy nyomás volt rajtuk

De térjünk vissza Varga Kevinhez, aki még beszélt a székesfehérvári gárda elleni meccsről. – Készültünk a Mol Vidi ellen, nyilván tudtuk, hogy kedden nagyon fontos Bajnokok Ligája-mérkőzés vár rájuk. És a héten is volt meccsük a Malmö ellen. Nem kalkuláltunk, hogy milyen felállásban játszanak ellenünk. A Vidinek akkora játékoskerete van és azt olyan minőségi játékosok alkotják, hogy bárki lép pályára, az bizonyítani akar. Úgyhogy teljesen mindegy volt, hogy milyen összeállítású gárda ellen kellett játszanunk. Viszonylag hamar tudtunk vezetést szerezni, és ez átírta a játékunkat. A hazai csapat is hajtott a gólért, emiatt nagyon nagy volt rajtunk a nyomás. Rengeteget kellett futni, a védekezésben is. Meccs közben nemegyszer beszéltünk Herczeg András vezetőedzővel, hogy miként védekezzünk, hogy helyezkedjünk. Nem egyszerű dolog felvenni a Vidi ritmusát, hiszen gyors és jó játékosai vannak, nekünk pedig bele kellett tenni azt, amit elvárnak tőlünk. Tehát így mi is hatalmas erőket mozgósítottunk, még ezért az egy pontért is. A 91. percig tudtuk tartani a vezetést. A második félidőben már óriási nyomás volt rajtunk, ennek ellenére a végén volt egy hatalmas helyzetünk, amivel lezárhattuk volna a meccset. Sajnos azt nem sikerült értékesíteni.

Ilyen a futball, hogy ami elöl kimarad, azt hátul megbüntetik.”

A 91. percben egyenlíteni tudtak a házigazdák. Mindenképpen csalódottak vagyunk, hogy így a végén kaptunk egy gólt. Nyilván előzetesen bármelyik csapat aláírná itt, a Vidi otthonában az egy pontot, úgyhogy vegyes érzelmeink vannak.

