DVSC: végre itthon is nyerni kéne

Újabb hazai bajnoki mérkőzésen próbálja meg itthon tartani a három pontot a DVSC, szombaton 17 órától (élőben a Hajdú Online-on) a DVTK látogat a Nagyerdőre. A tavaszi szezonban ez még egyszer sem sikerült, a házigazdák elképesztő sorozatot produkáltak eddig saját pályájukon: négy vereség és egy döntetlen a mérlegük Debrecenben.

Két motivált csapat

Ennek ellenére a piros-fehérek még mindig harcban állnak a bronzéremért, vagyis az első hazai siker megszerzésének örömén túl a dobogó közelsége is motiválhatja őket. Persze, a diósgyőrieknek sem akármilyen téttel bír a mérkőzés, mert ádáz harcot vívnak a kiesés elkerüléséért.

A Loki kedden két góllal legyőzte az MK-elődöntő visszavágóján a Puskás Akadémiát, és bár az első meccsen elszenvedett súlyos vereség miatt nem jutott a fináléba, a győzelem mindig ad egy lökést a csapatoknak.

– Sajnos az odavágó nem úgy sikerült, ahogyan elterveztük – mondta a Debrecen védője, Kinyik Ákos, aki eltiltás miatt kihagyta a második mérkőzést. – Itthon, ha 2–0 után találunk még egy gólt, akár a továbbjutás is meglehetett volna, ám ez elmaradt. De a Honvéd elleni hétvégi siker, és a PAFC legyőzése lendületet adhat nekünk. Remélem, a DVTK ellen is ugyanilyen koncentráltan fogunk futballozni, mint a legutóbbi két alkalommal. Bár a Diósgyőr valóban az életéért küzd, mi ugyanúgy készülünk, mint a többi ellenfelünkkel szemben. Nyilván számukra is nagyon fontos a győzelem, ezért vélhetően nem csupán a védekezés lebeg majd a szemük előtt. Azonban mi is a három pontra hajtunk, bízom benne, hogy jó eredményt tudunk majd elérni – nyilatkozta a középhátvéd a Hajdú-bihari Naplónak.

Mint említettük, Kinyik kihagyta a keddi meccset, remélhetőleg a többiek pedig kellően kipihenték magukat hétvégére.

Jó meccsben bízva

– Úgy vélem, sikerült a társaságnak regenerálódnia, volt már többször ilyenre példa, hogy egy héten belül háromszor is játszani kellett. Ezen túl kell lépnünk, remélem, jó mérkőzést fogunk játszani a borsodiakkal!

