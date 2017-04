DVSC-TVP: revans, mint motiváció

A K&H női kézilabda liga 19. fordulójában a DVSC-TVP a Mosonmagyaróvár együttesét látja vendégül pénteken 18 órától a Hódos Imre-sportcsarnokban. A Loki várhatja kedvezőbb helyzetből a meccset, hiszen a debreceniek a 6. helyet foglalják el a tabellán, míg az exdebreceni tréner, Varga József által irányított óváriak az utolsó előtti helyen szerénykednek. A nagy kérdés az, hogy a piros-fehérek mennyire tudnak felpörögni azután a „boldogság–fröccs” után, amit a Magyar Kupában szerzett bronzérem jelent.

Plusz erő

– Amikor hazaérkeztünk Kecskemétről, volt egy kis ünneplés a szurkolókkal a Hódosban, de a nagy bulizás még várat magára, hiszen előttünk a bajnokság hajrája. Hétfőre szabadnapot kaptunk, de elég nehéz kipihenni az öt nap alatt lejátszott három meccs fáradalmait. Bronzérem ide vagy oda, muszáj volt gyorsan visszazökkenni a „mókuskerékbe”, mert vannak még céljaink, szeretnénk feljebb kapaszkodni a tabellán. Viszont ehhez valóban sok plusz erőt ad a Magyar Kupában elért siker – vélekedett Tóth Melinda, a Loki balszélsője.

Csakis a győzelem

Az önbecsülés mellett a reváns lehetősége is kellő motivációt nyújthat a lokistáknak, hiszen a bajnokság egyik legfájóbb vereségét szenvedték el Mosonmagyaróváron október végén. – Akkor hullámvölgyben voltunk, amiben közrejátszott a Nantes elleni nemzetközi kupafiaskó is, most viszont egészen más előjelekkel várjuk a találkozót – nyilatkozta a 25–24-es idegenbeli botlásról a debreceniek 57-es mezében játszó kézilabdás. – Pénteken az lesz a legfontosabb, hogy ráerőltessük akaratunkat az ellenfélre. Ha a védekezésünk olyan lesz, amilyennek lennie kell, akkor nem okozhat problémát a Mosonmagyaróvár legyőzése. Egyszerűen „szét kell futnunk” őket, sok könnyű gólt dobva. Csakis a győzelem kiharcolása lebeg a szemünk előtt célként – mondta határozottan Tóth Melinda.

