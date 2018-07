DVSC: Pal Oldrup Jensen elégedett a lányok hozzáállásával

A balmazújvárosi edzőtábor után kemény munkából utazott Nagybányára a csapat. Az első találkozót kedd délután 24–22-re nyerte meg a DVSC, szerda délelőtt 22–22-es döntetlennel zárult a meccs, a román első osztályban szereplő HCM Baia Mare ellen.

– A keddi meccsen voltunk frissebbek, az első húsz percben minket is meglepett, hogy milyen jól ment a játék – mondta Vantara-Kelemen Éva a klub hivatalos honlapjának. – Aztán persze jött az ilyenkor szokásos hullámvölgy, voltak periódusok, amikor a védekezés ment jobban, aztán pedig a támadás, de ez ebben az időszakban természetes. Szerda délelőtt fáradtabban mozogtunk, többet hibáztunk, de azt Pal is elmondta, hogy most még nem az eredmény a fontos.

A DVSC norvég edzője nagy elánnal vetette magát a munkába, s úgy tűnik, elégedett az eddig tapasztaltakkal.

– A felkészülés első felében a fizikai alapok megszerzésén volt a hangsúly – fogalmazott Pal Oldrup Jensen. – A lányok nagyon keményen dolgoztak, de természetesen még sok tennivalónk akad, hogy a bajnoki rajtra kész legyen a csapat. A taktikai részt, illetve főként a védekezést próbáltuk gyakorolni, ezen belül is az egyéni védekezés fejlesztése volt a fókuszban, de a csapatvédekezést is sokat gyakoroltuk, ezt azonban hosszabb idő összerakni. A két felkészülési meccsből is sokat tanultunk, sok tapasztalatot szereztünk. Az első benyomásom, hogy nagyon jól dolgoznak a játékosok, de még rengeteg tennivalónk van. Az eddig elvégzett munkával elégedett vagyok!

