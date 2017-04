DVSC-TVP: Megindult a jövés-menés – elméletben

Annak ellenére, hogy az idei kézilabda bajnokságok küzdelmei még javában tartanak, egyre több hír jelenik meg arról, miként alakulnak át a csapatok a következő szezonra. Azon lehet vitatkozni, ez mennyire etikus, illetve jól működő rendszer, az viszont tény, hogy ez így megy már évek, évtizedek óta. Ez alól nem lehet kivétel a DVSC-TVP sem, így a Loki vezetése is elkezdte adagolni a játékosmozgást a szurkolók felé.

Bejelentések sora

A jövő évi „első fecske” a dán válogatott irányítója, Lotte Grigel volt, aki az orosz Rosztov Don gárdájától érkezik a cívisvárosba. Szintén nyáron csatlakozik a piros-fehérekhez Hajduch Csenge, aki Békéscsabán nevelkedett, majd az elmúlt négy esztendőt Fehérváron töltötte. A 26 esztendős, 181 centi magas jobbátlövő az idei szezonban valamennyi élvonalbeli bajnokin pályára lépett, 18 találkozón 23 gólt szerzett.



A DVSC vezetése a klub honlapján közölte, hogy a lejáró szerződésű kézilabdázók közül öten meghosszabbították megállapodásukat az együttessel, így Horváth-Pásztor Bettina, Karina Jezsikava, Anna Punyko, Sirián Szederke és Varsányi Nóra a következő szezonban is Debrecenben kézilabdázik. Lajtos Nórának, Csáki Viktóriának és Kelemen Évának még jövőre is érvényes szerződése van, így természetesen ők is maradnak a klubnál. Amint az korábban kiderült, három junior korú játékos, Pénzes Laura, Szabó Panna és Tóvizi Petra a következő szezontól profi játékosként szerepel a Loki első csapatában. A Napló információja szerint a jelenlegi keretből még kérdéses Siska Pálma és Tóth Melinda sorsa. Kézilabdás berkekben továbbra is tartja magát a hír, miszerint a román válogatott játékosa, Madalina Zamfirescu elhagyja a H.C. Dunarea Braila együttesét a DVSC kedvéért.

Ahol bevétel, ott általában kiadás is, így vannak ezzel a debreceni gárdánál is. Ahogy azt már a Napló korábban megírta, Jelena Deszpotovics a szlovén bajnok RK Krim Mercator gárdájában játszik jövőre, míg Marija Garbuz és Marincsák Nikolett a Kisvárda mezét ölti magára nyártól.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA