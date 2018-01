DVSC-TVP: meghatározó lehet a jó rajt

A Békéscsaba elleni győztes rangadó után máris itt az újabb feladat a Loki számára, a gárda a bajnokságban eddig veretlen Ferencváros együtteséhez látogat a női kézilabda NB I. következő fordulójában.

A fővárosiak remek formában vannak, nemcsak veretlenek, hanem eddig minden ellenfelüket két vállra fektették a hazai bajnokságban, köztük a Győrt és az Érdet is. Ebből is kitűnhet, hogy nem a piros-fehérek az összecsapás esélyesei, ráadásul csütörtökön váratlanul jött a hír, hogy a csapatot két éve dirigáló Tone Tiselj vezetőedző és a klub útjai elválnak, így Tiselj utolsó tétmérkőzésén ül majd a debreceni kispadon. A szurkolók mellett a csapatot is meglepte a váltás, de Horváth-Pásztor Bettina, az együttes kiváló kapusa reméli, szépen tudják majd búcsúztatni a szlovén mestert.

Mindig rangadó

– Nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert szép eredményeket értünk el együtt, és kiváló szakembert ismertem meg a személyében. Nem számítottunk az edzőcserére, mindenki megdöbbent, de a heti edzésmunkára nem volt befolyással, hiszen még vele készültünk a szombati rangadóra. Nekünk amúgy sem szabad ezzel foglalkoznunk, hanem a következő mérkőzésre kell koncentrálnunk. Egy Fradi-Loki mindig rangadó, bárhogy állnak a csapatok a bajnokságban. Semmiképp nem szabad megijednünk, mert akkor biztos, hogy vereséget szenvedünk. Egy ilyen mérkőzésen különösen fontos a jó kezdés, aztán a ritmust megtartva kiadni mindent magunkból, és majd meglátjuk, aznap az mire lesz elég. A hazaiaknak két kiváló kapusa van, de a Ferencváros szinte összes játékosa válogatott vagy válogatott szintű, szóval nem lesz könnyű dolgunk, ám én bizakodva várom a találkozót.

Kiélezett, remek hangulatú csatára számítok”

– bizakodott a hálóőr.

Deszpotovics vezér lehet

A lokisták dolgát nehezíti, hogy az elmúlt összecsapást sérülést miatt kihagyó hármas – Karina Jezsikava, Madalina Zamfirescu, Szabó Panna – továbbra is maródi, így minden valószínűséggel a Békéscsaba ellen szerepet kapó játékosokra vár, hogy megvívják az ütközetet. Szerencsére legutóbb már ismét a Lokit erősítette a fél éves ljubljanai szereplés után visszatérő montenegrói átlövő, Jelena Deszpotovics, aki nyolc góljával oroszlánrészt vállalt a Békéscsaba elleni győzelemből.

– Jelena alapemberünk volt már tavaly is, aki azóta még jobb játékossá vált. Egy jó értelemben vett agresszív kézilabdázóról van szó, akinek a támadójátéka is sokat fejlődött az elmúlt időszakban. De nem csak támadásban, hanem védekezésben is kulcsszerep várhat rá. Nagy bizonyítási vággyal tért vissza közénk, és ez nagy hasznunkra lehet az idényben – vélekedett Horváth-Pásztor.

A mérkőzés szombaton 18 óra 30 perctől kezdődik a budapesti Elek Gyula Arénában, melyet az M4 Sport televízió élőben közvetít.

HBN-MSZ

