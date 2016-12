DVSC-TVP: még karácsonykor is a Vác elleni meccsre készültek

December 23-án még, 26-án már edzettek a DVSC-TVP játékosai, azaz túl sok idő nem jutott az ünneplésre. S bizony a lányok fejében a karácsonyi vacsora idején is ott motoszkált, hogy a 2016-os esztendő utolsó előtti napján, Vácon játszanak fontos meccset.

– Mindenki tisztában van vele, hogy az egyik közvetlen riválisunk ellen lépünk pályára, ez a siker nagyon sokat érhet – mondta a Békéscsaba elleni felkészülési meccsen remekül védő Horváth-Pásztor Bettina a klub honlapjának. – Egységesek vagyunk, bízunk egymásban, nagyon szeretnénk győzelemmel búcsúzni ettől a számunkra nagyon szépre sikeredett évtől. A Vác jó csapat, igyekszünk felkészülni, hogy a pályán ne érje minket meglepetés.

Hogy a Vác állománya milyen erős, azt bizonyítja, hogy Barbara Arenhart és Alexandra do Nascimento személyében két világbajnok brazil is szerepel a keretében, de akad horvát, szerb és montenegrói válogatott légiósuk is, azaz valóban nem számíthat könnyű mérkőzésre Tone Tiselj csapata. Az viszont biztos, hogy a két tízpontos csapat meccsén a hazaiakon lesz a nagyobb nyomás.

