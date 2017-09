DVSC-TVP: már várják a debütálást

Elérkezett az idő, a DVSC-TVP női kézilabdacsapata hivatalosan is bemutatkozik a közönségének, az idény első hazai tétmeccsén pénteken 18 órától a Siófok gárdája látogat a Hódosba.

Bár még csak a második játéknapot rendezik a K&H női kézilabda ligában, a Lokinak ez a harmadik meccse lesz, ugyanis a Győr elleni idegenbeli találkozót előrehozták a negyedik fordulóból. A Rába-parti fiaskó és egy kecskeméti győzelem után lépnek pályára újra a piros-fehérek.

Erős csapatszellem

– A vereségen és a győzelmen is hamar túl kellett lépnünk, mert sűrű a szezon, mindig a következő mérkőzésre kell készülnünk, összpontosítanunk. Ennek megfelelően a hét elejétől már a Siófok elleni meccs lebeg a szemünk előtt. Már nagyon várjuk a pénteki összecsapást. Hazai pályán mindig páratlan érzés játszani a fantasztikus közönségünk előtt, most, hogy ez lesz az idei debütálásunk, még különlegesebb lesz az élmény – kezdte a beszélgetést Sirián Szederke, a DVSC válogatott kézilabdázója. – Való igaz, elég hullámzó teljesítményt nyújtottunk eddig a felkészülés során, sőt a bajnokikon is, de sok időnk már nincs arra, hogy összeálljon a gárda. De az érzésem szerint erre már nem kell sokat várni, ugyanis a csapatból mindenkit egy cél vezérel. Ez jól érződik az edzéseken, remélem, a meccseinken is hamarosan látható lesz, akár már pénteken.

Nagyon jó a csapatszellem, amivel tavaly sem volt gond, most viszont ezen a téren is erősödtünk. Erre jó példa, hogy a felkészülés során nem jutott idő csapatépítő tréningre, de mi a saját szabadidőnkben összehoztunk egy ilyen eseményt.”

A védekezésre építenek

A szakértői vélemények szerint a Siófok gárdája nagyon jól erősített a holtidényben, éppen ezért sokak szerint a szezon meglepetéscsapata lehet a Lars Rasmussen által irányított alakulat. – Én a Kecskemétet is olyan gárdának tartom, akik olyan eredményekre lehetnek képesek, amire sokan felkapják majd a fejüket. A Siófok nagyon erős csapat, ezt az MTK 34–18-as legyőzésével bizonyították az első fordulóban. Gyors lerohanásokkal operálnak, de a második hullámban érkező játékosaik által is eredményesek tudnak lenni. A támadásaik rendkívül pontosan ki vannak dolgozva, itt kell meglepnünk őket – fogalmazott a debreceni beálló, aki a célokat is elárulta.

– Kemény, szoros meccsre számítok. A héten összeraktuk a védekezésünket, minél kevesebb gólt akarunk kapni, támadásban pedig kreatív játékra törekszünk. Egy biztos, nem akarunk csalódást okozni a fanatikus szurkolótáborunknak! – mondta sokat sejtetően Sirián Szederke.

A pénteken 18 órakor kezdődő DVSC-TVP-Siófok bajnoki mérkőzést a Hajdú Online élőben közvetíti.

