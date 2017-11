DVSC-TVP: Ledolgozható hátrányban

Folytatta nemzetközi szereplését a DVSC-TVP női kézilabdacsapata, a debreceniek Craiovában vendégszerepeltek az EHF Kupa selejtezőjének 3. fordulójában. A piros-fehéreket több mint száz drukker kísérte el Romániába, de így is sejthető volt, hogy rendkvül nehéz meccs vár Csáki Viktóriáékra, hiszen az ellenfélnél több nemzetközi klasszis is szerepet kapott.

Jó kezdés és hajrá

A cívisek kifejezetten jól kezdtek, 4-2-re is vezettek, ám ez az előny hamar szertefoszlott, viszont a játékrész derekáig tartották magukat a vendégek. Horváth-Pásztor Bettina nagyszerű védéseket mutatott be, ennek is tulajdonítható, hogy 8-8-ig fej fej mellett haladtak a csapatok. Ezt követően produkált egy 4-0-s rohamot a hazai gárda, amivel elhúztak. A félidőre 16-11-es fórt harcolt ki a Craiova.

A térfélcsarét követően nem változott a játék képe, ráadásul támadásban bosszantó hibákat vétettek a hajdúságiak, előbb Anna Punyko, majd Borges Lima rontott pár perc alatt többször is. A 45. percben már 7 találattal, 22-15-re mentek a vendéglátók, s félő volt, hogy nagy pofonba szaladnak bele a lokisták. Szerencsére nem így történt, volt tartásuk Tóviziéknek, ráadásul Horváth-Pásztor újra képes volt bravúrokat bemutatni, s az ellenfél kapuja előtt is eredmlényesebbek voltak Lotte Grigelék. A hajrában a DVSC közelebb zárkózott a románokhoz, akik végül 24-19-es győzelmet arattak, így még egyáltalán nem dőlt el a továbbjutás sorsae. A feladat adott, a cíviseknek 5 gólos hátrányt kell ledolzniuk vasárnap késő délután a Hódosban, hogy bejussanak az EHF Kupa csoportkörébe.

