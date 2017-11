DVSC-TVP: két EHF-meccs között jöhet az újvárosi bajnoki

Vérbeli ki-ki meccs elé néz a DVSC-TVP csapata a női kézilabda NB I. nyolcadik fordulójában: a Dunaújváros otthonába látogat szerdán 18 órától Tone Tiselj alakulata. A két együttes helyzete hasonló, hiszen három fronton, a honi pontvadászatban, a Magyar Kupában, illetve a nemzetközi porondon is helyt kell állniuk.

A K&H ligában a Loki hat ponttal a kilencedik helyen tanyázik, három győzelmet és négy vereséget könyvelhettek el eddig Varsányi Nóráék. Az Újváros mérlege sem sokkal imponálóbb, háromszor jártak sikerrel György László tanítványai, emellett egy döntetlenjük van, valamint háromszor pont nélkül maradtak, ez pedig jelenleg a hatodik helyhez elég. Az EHF Kupában is állva vannak még az egyletek, a Debrecen múlt szombaton 24–19-re maradt alul a román Craiova ellen idegenben, míg a Fejér megyeiek egygólos, 22–21-es vereséget szenvedtek a harmadik forduló odavágóján, a dán listavezető, Koebenhavn Handbold otthonában. A piros-fehérek vasárnap vívják meg a visszavágót, míg a dunaújvárosiak szombaton szállnak harcba a csoportkörbe jutásért.

Nem lehet tehát túl friss egyik gárda sem, ezzel együtt mindkét oldalon jól tudják, nagy téttel bír a hazai küzdelemsorozat is. Nincs más lehetőség tehát, szerdára is fel kell szívniuk magukat a hölgyeknek. Tavaly a Kohász a negyedik lett, a DVSC a hetedik. Kétszer is megmérkőztek a felek, január 24-én, a Hódosban szoros találkozón, 30–29-re diadalmaskodtak a hazaiak, négy hónappal később, Újvárosban 29–26 lett a vége, oda. Ezúttal is kiélezett összecsapásra van kilátás, melyen apróságok dönthetnek. Amennyiben a cívisvárosiak úgy játszanak, mint például a hétvégén, akkor akár ponttal, pontokkal térhetnek haza.

MK: az Érd ellen

A Magyar Kézilabda-szövetségben kedden elkészítették a Magyar Kupa negyedik fordulójának sorsolását: a Loki az Érd ellen játszik majd, idegenben, a hivatalos játéknap 2018. január 17. A továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén a vendégcsapat jut az ötödik fordulóba. A Dunaújváros a Békéscsabával fog megküzdeni. A Fehérvár a Siófokot kapta, míg a Kisvárda a váciakat.

HBN

