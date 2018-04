DVSC-TVP: kemény falat jön a bajnokságban

Múlt heti fehérvári döntetlenjével szerencsére ponttal zárta le három meccses idegenbeli túráját a Loki, így önbizalmat szerezve várhatja következő ellenfelét a K&H női kézilabda liga 19. fordulójában. Az ellenfél a bajnokság harmadik helyén álló Érd együttese lesz, és a kézilabda szövetség fellebbviteli bizottságának döntése értelmében szerencsére nézők előtt fogadhatja a DVSC a dunántúli alakulatot.

Igazi csapatként

Felemás érzésekkel tekint vissza a Fehérvár elleni mérkőzésre Sirián Szederke, a Loki válogatott beállója.

– Nagyon jól kezdtünk, ami nem volt ránk jellemző az utóbbi időben. Az, hogy lendületesen kezdtük a meccset nagy erőt adott a csapatnak. Érzésem szerint nagyrészt mi kontrolláltuk a találkozót, és azért kellett nekünk kapaszkodunk a végén, mert ismét kihagytuk azokat a helyzeteket, amelyeket egy DVSC-szintű csapatnak nem szabad. Vegyes érzéseim vannak, mert benne volt a győzelem a mérkőzésben, de annak nagyon örülök, hogy végig igazi csapatként küzdöttünk.

Akkor sem adtuk fel, amikor pár perccel a vége előtt három gólos előnyben voltak a hazaiak, ennek pedig az egyik pont lett a jutalma”

– fogalmazott a játékos.

Tartani a tempót

A következő feladta az Érd, amely a hétvégi Magyar Kupa fináléjában nagy küzdelemre kényszerítette a Győrt. A dunántúliak az elmúlt szezonban kétszer is pályára léptek a Hódosban, de nyerniük egyszer sem sikerült.

– Követtük a kupadöntőt, és annak ellenére, hogy az érdiek két meghatározó játékosukra nem számíthattak, nagyon jó meccset játszottak a kisalföldiekkel. Ez is mutatja, hogy mennyire erős együttesről van szó, még így is minden poszton válogatott játékosok állnak Szabó Edina rendelkezésére. Az elmúlt évekből tudjuk, hogy gyors kézilabdázóik vannak, a kemény védekezésre és a lerohanásra építenek. Fontos lesz, hogy fejben és lábbal is tartsuk velük a tempót, a visszarendeződésre különösen figyelnünk kell majd. Nem szabad hagynunk, hogy ránk erőltessék az akaratukat. Ha betartjuk az előírtakat, azt gondolom, simán meccsben lehetünk velük, ráadásul mellettünk szólhat a hazai pálya előnye. Egy futásban bővelkedő, nagy tempójú összecsapásra számítok – vélekedett a kiváló beálló.

MSZ

A női kézilabda NB I. állása

1. Győri Audi ETO KC 19 18 0 1 618–421 36

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 18 18 0 0 592–407 36

3. Érd 18 14 0 4 538–433 28

4. DKKA 18 12 1 5 518—437 25

5. Kisvárda Master Good SE 18 11 1 6 442–435 23

6. GVM Europe-Vác 18 11 0 7 552–492 22

7. Siófok KTC 18 11 0 7 520–492 22

8. DVSC-TVP 18 7 1 10 457–500 15

9. Alba Fehérvár KC 18 5 3 10 471–497 13

10. Budaörs Handball 18 6 1 11 487–537 13

11. MTK Budapest 18 2 3 13 442–540 7

12. Hufbau-Akker Kecskeméti 18 2 1 15 427–574 5

13. EUbility Group-Békéscsaba 17 2 0 15 417–525 4

14. Vasas SC 18 1 1 16 385–576 3

