DVSC-TVP: hosszabbított Vantara-Kelemen Éva

A balszélső 2014 nyarán igazolt a Lokiba, a szurkolók hamar befogadták, s immáron két éve ő a csapatkapitány. Vantara-Kelemen Éva nem sokat gondolkodott, amikor Ábrók Zsolt újabb kétéves szerződést ajánlott neki, a felek gyorsan megegyeztek a folytatásról – számol be a dvsckezilabda.hu.

– Amikor a DVSC-hez szerződtem, nem gondoltam volna, hogy ilyen hosszú időt töltök el a itt – mondta a játékos a klubhonlapnak újabb szerződése aláírása után. – Hamar beilleszkedtem a csapatba, megtetszett a közeg, s nagyon jólesett, hogy a szurkolók elfogadtak, pedig Békéscsabáról érkeztem. Most már teljesen debreceninek érzem magam, valószínű, hogy innen megyek „nyugdíjba”, s a sportkarrier utáni éltemet is itt képzelem el. Szeretem a várost, most már elmondhatom, hogy hazajövök a Hódosba. A jövőnket is itt képzeljük el, hiszen Mikepércsen építkeztünk.

