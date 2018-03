DVSC-TVP: Horváth-Pásztor megy, Triffa Ági jön

Horváth-Pásztor Bettina Debrecenben nevelkedett, majd elfogadta a Győr hívását és egy veszprémi kitérő után 2014-ben tért vissza a Lokiba. Most négy szezon után döntött a váltás mellett.

Debrecen mindig a szívemben marad, hiszen itt nevelkedtem, visszatérésem után pedig itt lettem stabil első osztályú játékos.”

– Talán most jót tesz majd, ha új impulzusok érnek, de soha nem felejtem az itt töltött csodálatos éveket, a szurkolók szeretetét – mondta Betti.

Köszönünk mindent Bettinek és sok sikert kívánunk további pályafutásához! – olvasható a DVSC-TVP hivatalos honlapján.

Emellett nemrég megjelent a hír, hogy Triffa Ági visszatér a cívisvárosba. Nem lesz számára ismeretlen a debreceni közeg, hiszen már kétszer is volt a Loki játékosa. Először alig 20 évesen került a DVSC-hez, majd 2009-ben visszatért, s tagja volt a kétszer bajnoki ezüstéremig jutó, BL-csoportkörben szereplő együttesnek. 2018 nyarától pedig újra debreceni játékos lesz, kétéves szerződést kötött a klubbal a jelenleg Kisvárdán játszó kézilabdázó. Régi-új kapustársával, az érkező Oguntoye Viktóriával is jól ismerhetik egymást, hiszen Tréfi is tagja volt az EHF kupagyőztes dunaújvárosi csapatnak.

Pályafutásom két sikeres korszakát töltöttem Debrecenben, így szívesen térek vissza.”

– Sok ismerősöm lesz a csapatban, s a közeg sem lesz idegen számomra, hiszen vannak barátaim a városban. Tudom, hogy komoly céljai vannak a klubnak, ezek eléréshez szeretnék hozzájárulni! – nyilatkozta Ági a Loki honlapjának.

