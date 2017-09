DVSC-TVP: Ha nehezen is, de megvan!

A bajnoki címvédő Győr elleni 20 gólos idegenbeli vereséget követően a Kecskeméten otthonában kellett javítaniuk a lokistáknak. Fontos csapattaggal erősödött a DVSC, ugyanis az elmúlt időszakban sérüléssel bajlódó Karina Jezsikava a szakmai stáb rendelkezésére állt.

Az első félidő nagyon komoly, kiegyenlített csatát hozott, felváltva vezettek a csapatok, de kétgólos előnynél egyik gárda sem tudott nagyobb fórt kiharcolni. A játékrész utolsó két találata Zamfirescu és Varsányi nevéhez fűződött, így 13-13-as döntetlennel vonultak pihenőre az alakulatok.

Fotó: Derencsényi István

Feltámadás

A szünetet követően a kecsekmétiek csináltak egy 5-0-s sorozatot, amivel a 20-15-re vezettek a 43. percben. Szerencsére a debreceniekben volt tartás, ők is végrehajtottak egy 5-0-s rohamot, ezzel újra döntetlen volt az állás (49. perc: 20-20). A kapuban Horváth-Pásztor Bettina „elkapta a fonalat”, s miután a védekezés is feljavult, gyors gólokat szerzett a Loki. A hajrában már három találattal is vezetett a Debrecen, mely gárda végül 26-25-re megnyerte a meccset, s így begyűjtötte a kötelező győzelmet. A piros-fehéreknél a szélsők voltak elemükben az ellenfél kapuja előtt, Kelemen és Csáki 5-5, Varsányi 4 gólt szerzett.

A DVSC-TVP legközelebb pénteken 18 órától játszik bajnokit, a nyáron remekül erősítő Siófok gárdája érkezik a Hódosba.

HBN

HUFBAU AKKER-KECSKEMÉT–DVSC-TVP 25–26 (13–13)

Kecskemét, 1000 néző. V: Babicz G., Haskó T.

KECSKEMÉT: RISZOVICS – Varga N. 3, Karalyos, Kucerová 1, Gulyás V., SISKA 4, SZABÓ E. 13 (7). Csere: Andrási (kapus), Nikolajenko 2, Fauszt 2, Kaiser, Kovács K., Deáki. Edző: Marosán György

DEBRECEN: Lajtos – VARSÁNYI 4, Punyko 3, Grigel 1, Sirián, Zamfirescu 3, KELEMEN 5. Csere: HORVÁTH-PÁSZTOR (kapus), Jezsikava 2, Lima, Hajduch, CSÁKI 5 (2), Hársfalvi 1, Palsdóttír 2, Edző: Tone Tiselj

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 8/7, ill. 4/2

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–3. 11. p.: 6–5. 18. p.: 9–8. 25. p.: 12–10. 38. p.: 18–15. 43. p.: 20–15. 49. p.: 20–20. 53. p.: 21–24

Mesterszemmel

Marosán György: Ahogy ígértük, kitettük a szívünket a pályára, s megszorongattuk a DVSC-t. Védekezésben fegyelmezettek voltunk, támadásban viszont nem mindig, ezért tudott felzárkózni mínusz ötről a Debrecen. Elégedett vagyok a csapatommal., számunkra nagy élmény volt európai klasszisok ellen játszani, nekem pedig Tone Tiselj ellen meccselni!

Tone Tiselj: Nagyon jól felkészült belőlünk a Kecskemét, edzőjük a meccs közben is sok váratlan húzással próbálkozott, így taktikailag megnehezítette a dolgunkat. Sokan azt hitték, ez egy könnyű meccs lesz, ezért is nagy volt a nyomás a lányokon. Annak örülök leginkább, hogy volt tartásunk. és ötgólos hátrányból is felálltunk.

Nyert a DVSC-TVP a Kecskemét ellen Debrecen - A K&H női kézilabda liga első fordulójának játéknapján a DVSC-TVP az újonc Kecskemét otthonába látogatott. A szombat esti mérkőzésen a Loki 13-13-as félidőt követően 26-25-re diadalmaskodott. Fotó: Kovács Anikó Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA