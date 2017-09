DVSC-TVP: Grigel egyedül kevés volt, hatgólos vereség a Siófoktól

Nem a legjobb előjelekkel várta a péntek esti bajnokiját a debreceni hölgykoszorú, miután a gárda egyik legjobbja, Karina Jezsikava talpsérülése kiújult, így nem állhatott a szakmai stáb rendelkezésére. A sokak által a szezon meglepetéscsapatának jósolt vendégeknél is volt hiányzó, a magyar válogatott Erdősi Ildikó, illetve a francia nemzeti csapat erőssége, Estelle Nze Minko személyében, így a Siófok dán mestere, Lars Rasmussen 13 fős kerettel vágott neki a csatának, amelyből mindössze 4 kézis volt magyar.

Túl nagy falat

A várakozásoknak megfelelően telt ház fogadta a csapatokat, s a publikum azt láthatta, hogy a 24. percig fej fej mellett haladtak a gárdák, ekkor 11–11 volt az állás. Óriási volt a küzdelem a pályán, minden egyes gólért keményen meg kellett harcolni. A végjátékban technikai hibák és elrontott ziccer miatt nem szerzett gólt a Debrecen, a Siófok viszont hármat, így a félidőben 14–11-re vezettek a vendégek.

Már az első félidőben is a dán Lotte Grigel vitte a hátán a Lokit, s ez a második játékrészben is így maradt. A hazaiak támadásai nagyon egysíkúak voltak, egyedül Grigel villanásaiban lehetett bízni. A szünet után némileg feljavult a vendéglátók kapusteljesítménye Lajtos Nórának köszönhetően, így az 54. percben csak 3 találattal volt lemaradva a piros-fehér egylet. Sajnos a hajrában elmaradt a csoda, Damnjanovicsék növelték előnyüket, s 28–22-re nyertek. Külön említést érdemel, hogy Grigel tucatnyi alkalommal vette be az ellenfél kapuját.

A Loki vereséget szenvedett első hazai meccsén, de gyorsan javíthat, ugyanis csütörtökön a Vác csapata érkezik a Hódosba.

HBN-BN

DVSC-TVP–SIÓFOK KC 22–28 (11–14)

Debrecen, 1200 néző, vezette: Felhő, Öcsi

DEBRECEN: Horváth-Pásztor – Varsányi 1, Hajduch 1, Zamfirescu, Pálsdóttir 2, GRIGEL 12 (1), Hársfalvi 1. Csere: Lajtos (kapus), Sirián, Punyko 2, Borges-Lima, Csáki, Vantara-Kelemen 1, Román 2 (2), Tóvizi. Edző: Tone Tiselj

SIÓFOK: DEDU – SUCH 4, Gnabouyou 1, DAMNJANOVICS 8 (2), Jezic 2, PERIANU 5, Aoustin 2. Csere: al-Gaui 1, JANJUSEVICS 5, Mazák-Németh. Edző: Lars Rasmussen

Az eredmény alakulása: 6. perc: 3–3. 10. p.: 7–5. 17. p.: 9–10. 26. p.: 11–13. 39. p.: 12–18. 47.p.: 17–21. 54.p.: 20–23.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2.

Mesterszemmel:

Tone Tiselj: Nagyon kiegyensúlyozott, erős a bajnokság, ez már most látszik. Küszködtünk problémákkal, vannak sérültjeink, s mindez hozzájárult ahhoz, hogy a jobb erőkből álló vendégcsapat győzni tudott. Meglepett a Damnjanovics szerepeltetése, ráadásul még jól is játszott.

Lars Rasmussen: Nagyon tisztelem a debreceni klubot, játékosokat, szurkolókat, nagyon jó a közeg itt. Hatalmas fegyvertény, hogy a hiányzóink nélkül is győzni tudtunk.

