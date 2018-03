DVSC-TVP: égető szükségük van a pontokra

Egy szűk hónapnyi pauza után ismét a bajnoki pontokért folyik a harc a K&H női kézilabda ligában. A DVSC-TVP háza táján egymást követték az események, hiszen a szünetet kihasználva edzőmeccset játszott a gárda, illetve szinte teljesen letisztult a kép azzal kapcsolatban, hogy a következő szezonnak milyen kerettel vág neki a debreceni együttes. Egy, sajnos eddig rosszul sikerült három meccses idegenbeli túra utolsó állomása következik szombat 17 órától, mikor is a táblázaton mindössze két ponttal a hajdúságiak mögött tanyázó Alba Fehérvár KC fogadja a Lokit.

– A legutóbbi bajnokin Vácott nem a támadásokkal volt komoly problémánk, hiszen ha egy csapat jó kapusteljesítmény mellett is 35 gólt kap, az azt jelenti, hogy a védekezése csődöt mondott. Azon a derbin egy 15 percnyi jó periódusunk volt összesen, de ennyi természetesen messze nem elég. Ez tipikusan az a találkozó, amit el kell felejtenünk – tekintett vissza váciak elleni fiaskóra Vida Gergő vezetőedző.

Fejlesztettek

A sebek nyalogatására és a bajnokikon jelentkező hibák kijavítására több mint három hete volt a debrecenieknek, amit ki is használtak. – Amíg még velünk voltak a válogatott játékosok, próbáltunk több időt fordítani az állóképesség növelésére, és az erőfejlesztésre. Ezek mellett persze a taktikára és a képzésre is jutott idő, bár a sérülések nem könnyítették meg a munkát. Sajnos a héten Anna Punyko is csatlakozott a maródiakhoz, egyelőre kétséges, mikor számíthatunk a játékára – ismertette Vida, aki elmondta, az őszi meccsen is megmutatkozott, hogy a fehérvári együttes egyénileg kiváló játékosokból áll.

– Ha az első mérkőzésből indulunk ki, akkor nem lesz egyszerű dolgunk, ugyanis végig futottunk az eredmény után, és nem is sikerült otthon tartani a két pontot. Nekünk csapaként kell funkcionálnunk, mert a válogatott kézilabdázók sorát felvonultató Fejér megyeiek egyénileg nagyon erősek. Ez a szezon eddig nekik sem úgy alakul, ahogy eltervezték, nem igazán jönnek az eredmények. Mindkét csapatnak égető szüksége van a győzelemre, remélem, a lefújás pillanatában mi fogunk örülni – bizakodott a szakember.

Az elmúlt időszakban elég sok hír jelent meg azzal kapcsolatban, hogy kik érkeznek és kik távoznak az együttestől, de Vida szerint ez nem okozott semmilyen zavart a fejekben. – Profi játékosokról beszélünk, akiknek az a dolga, hogy minden időszakban jól teljesítsenek. Nem vettem észre, hogy a lányok edzésmunkáján nyomot hagyott volna az elmúlt napok hírözöne.

MSZ

