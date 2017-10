DVSC-TVP: Csáki szerint nem lehetetlen a továbbjutás

Nehezen kapta el a fonalat a DVSC-TVP együttese Lubinban szombaton. Ahogy az várható volt, kemény összecsapást hozott az EHF Kupa második selejtezőkörében rendezett párharc első felvonása Lengyelországban. Csapnivalóan kezdett a Loki, a Zaglebie csapata simán rá tudta erőltetni akaratát a magyarokra. A végig remekül kéziző Grzyb vezérletével hamar meglógtak a hazaiak, húsz perc játék után 12–5-re vezetett a Lubin. Ekkor sikerült rákapcsolni Tone Tiselj tanítványainak, akik elkezdték lefaragni a hátrányukat, félidőben 13–10 volt az állás.

A második játékrész elején ott folytatta a DVSC, ahol abbahagyta, már az egyenlítéshez is közel álltak a piros-fehérek, ám a vendéglátók is meg tudtak újulni, egy újabb roham után ismét öttel mentek, 18–13. Minden tartalékát mozgósította cívisvárosi alakulat a végjátékra, Csáki Viktória nagyon fontos találatokat szerzett, Juliana Borges-Lima is erőn felül teljesített, illetve a kapuban Horváth-Psztor Bettina szintén több bravúrral jelentkezett. Szoros derbi kerekedett ki a végére, melyen 25–23-ra a lengyelek tudtak nyerni.

A találkozó alatt a mintegy száz debreceni drukker óriási hangulatot teremtett, a lefújás után pedig a lengyel-magyar barátság jegyében összeállt egy közös kép erejéig a hajdúsági tábor és a két csapat.

Nem olyan rossz az eredmény

– Borzasztó rosszan kezdtük a mérkőzést, nem azt csináltuk, amit előre megbeszéltünk. Rengeteg eladott labdánk volt, amiből a Lubin gyors letámadásokat tudott indítani. A védelmünk sem úgy funkcionált, ahogy kellett volna, ezáltal a kapusteljesítményünk is gyenge volt. Riválisunk öt-egyes védekezéssel kezdett, amire csak nagyon nehezen tudtunk ráállni, ezt sokat kell majd gyakorolnunk. Aztán olyan negyed óra, húsz perc elteltével összeszedtük magunkat, egyre jobban összeállt a játékunk, csökkent a fórjuk – elemezte a meccset Csáki Viktória, a DVSC szélsője, aki szerint a kétgólos hátrány ledolgozható a visszavágón.

– A debreceni találkozó is 0–0-ról fog indulni, még csak a párharc első felvonásán vagyunk túl, nem olyan tetemes a lengyelek előnye, még nem dőlt el semmi. Ha vasárnap türelmesebben játszunk, és nem követjük el azokat a taktikai hibákat, amelyeket most igen, meglehet a továbbjutás. Nem rossz az az eredmény, amit elértünk – vélekedett a kézis, aki a hajrában roppant fontos gólokat lőtt.

Fotó: Derencsényi István

Csáki a szurkolókkal kapcsolatban elmondta, nagyon sokat jelent számukra, hogy sokan elkísérték őket Lubinba.

Számomra ha lehet, még nagyobb jelentőséggel bírnak a drukkereink, hiszen Debrecenben nevelkedtem, még sosem kellett bennük csalódnom, mindig kiállnak mellettünk, és a szorult helyzetekben is biztatnak minket.”

A Lokira újabb nehéz hét vár: szerdán 18 órától a Fehérvár ellen vívnak bajnokit Kelemen Éváék, vasárnap este hattól pedig következik a Lubin ellen visszavágó.

HBN

