DVSC-TVP: a végére kijött a különbség

Kötelező sikerre készült a DVSC-TVP a női kézilabda NB I. 11. fordulójában, szerdán este a Hódosban az újonc Vasas ellen. Köztudott, hogy ezek a meccsek talán még nehezebbek tudnak lenni, mint a rangadók. A debreceniek ezt szem előtt tartva, bár kissé hullámzó teljesítményt nyújtva, de huszáros hajrát kivágva, magabiztos, 32–23-as győzelmet arattak. Tették ezt immár Vida Gergő irányításával, akinek remekül sikerült a debütálása a Loki kispadján.

Deszpotovics kezdte meg a gólgyártást, bár már a kezdő sípszótól érezhető volt, hogy „ki az úr a házban”, a Vasas lelkes fiataljai próbálták tartani a lépést. Ez egy ideig sikerült is, azonban a félidő derekára elfogyni látszott a vendégek lendülete, nem tudtak mit kezdeni Kelemenék dinamizmusával. A cívisvárosiak betöréseikkel főként középen bizonyultak hatékonynak a Vasas védelmének megbontásában, ugyanakkor szélről is eredményesek voltak, a 22. percben 13–8-at mutatott az eredményjelző. A hetesek terén mindkét gárda hadilábon állt, négy büntető is kimaradt az első félidőben. A hajrában kapaszkodtak az angyalföldiek, nem igazán tudták leszakítani őket a piros-fehérek, a szünetben 15–12-re ment a Loki.

© Fotó: Derencsényi István

Gyors gólváltással indult a folytatás, aztán pontatlannál váltak a csapatok, itt is, ott is több hiba csúszott be. Örömre is volt azonban ok, hosszú idő után a Debrecenben ismét pályára lépett a sérülésből visszatérő Jezsikava. Nem találta a ritmust a második félidő elején a DVSC, amit a piros-kékek ki is használtak, a 36. minutumban már csak egy volt közte, 16–15.

Noha a „hetesölő” Tzintzis bravúrjai a fővárosi kapuban nem könnyítették meg a hajdúságiak dolgát, az összecsapás háromnegyedénél tartva ismét kezdett meglépni a Loki, 23–17. Innentől „helyreállt a világ rendje”, egyre nőtt a hazai fór, bő két perccel a vége előtt 32–21 díszelgett a kijelzőn, a vége pedig 32–23 lett.

A lefújás után a csapat és a szurkolók is elköszöntek Tone Tiseljtől, aki több mint két év után távozott Debrecenből. A klub egy tablót adott a szlovén mesternek, aki pedig a B-közepet lepte meg egy ajándékkal.

HBN

DVSC-TVP–VASAS SC 32–23 (15–12)

Debrecen, 1100 néző Vezette: Asztalos, Bárkányi

DEBRECEN: Lajtos – Csáki 1, PUNYKO 4, Grigel 6, Pálsdóttir 1, DESZPOTOVICS 6, VANTARA-KELEMEN 5. Csere: HORVÁTH-PÁSZTOR (kapus), Hajduch 1, Sirián 2, Varsányi 3, Hársfalvi 1, Jezsikava 1 (1), Román, Pénzes 1 (1). Edző: Vida Gergő

VASAS: Győri – ARANY 5, Kocsis, Németh N., Mester N. 2, Agovics 1, FEKETE B 6. Csere: Tzintzis (kapus), KUCZORA 5 (1), Pados 2 (2), Németh M. 1, Becséri 1, Hansághy, Moutsogianni, Szeberényi. Megbízott edző: Varga Márta

Az eredmény alakulása: 7. perc: 5–4. 14. p.: 8–5. 20. p.: 11–7. 26. p.: 14–10. 39. p.: 17–16. 47.p.: 24–17. 53.p.: 28–20. 58.p.: 32–21.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc

Hétméteresek: 6/2, ill. 5/3.

Mesterszemmel

Vida Gergő: A bizonyítási vágy görcsösséget okozott, ami a negyvenedik perc után oldódott fel, onnantól már nem volt gond. A védekezéssel nem voltam elégedett, javítanunk kell a páros kapcsolatokat, és a támadásban is csiszolódnunk kell. Van hova fejlődnünk. Gratulálok a Vasasnak kiváló utánpótlás nevelő munkájáért, ezúttal is sok fiatal játékos játszott éretten a vendégeknél.

Varga Márta: A negyvenharmadik percig elégedett voltam a teljesítményünkkel, ott megrogytunk, és kijöttek a képességbeli különbségek. Csalódott viszont egyáltalán nem vagyok.

