„A csapatot el kell mozdítani a 9. helyről, hisz a gárda többre hivatott”

Ábrók Zsolt, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetője csütörtökön jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bont a klub Tone Tiselj vezetőedzővel. Szombaton a Ferencváros elleni rangadón még a szlovén szakember ült a Loki kispadján, ám hétfőtől már – némi meglepetésre – Vida Gergő irányítja az együttest. Arra a kérdésre, hogy váratlanul érte-e a felkérés, az új edző így felelt:

Annyira meglepett a felkérés, mint bárki mást. Egy délutáni telefonhívás alkalmával kérdezte meg az ügyvezető, hogy vállalnám-e a felnőtt csapat irányítását, én pedig azonnal igent mondtam.”

Ificsapattól a felnőtthöz

Eddig ugyanis a 32 éves tréner a Debrecen ifjúsági csapatát irányította. Mivel azonban besegített a DVSC-TVP munkájába is, sok játékossal dolgozott már együtt, így sem az ő számára nem ismeretlenek a hölgyek, sem pedig fordítva. – Az, hogy az utánpótlástól átkerültem a felnőtt csapathoz, nem hoz olyan mérhetetlen változást az életemben, hiszen az edzések szerkezete nagyjából megegyezik, s a játékosokat is ismerem, mivel dolgoztam majd’ mindannyiukkal. Csak éppen itt több tréning van, aminek örülök, mert így több idő jut a védekezések, és a támadások begyakorlására is, valamint a taktikai elemek kidolgozására is jóval nagyobb lehetőség van – kezdte sorolni az előtte álló feladatokat a mester. – Szeretnék a Vasas elleni meccsen győzelemmel bemutatkozni. Mindenki bizonyítani akar majd, viszont arra figyelni kell, hogy ne legyen görcsös a játék a megfelelési kényszer miatt – mondta el a kihívásokra éhes tréner a rövid távú célokról. De mi a helyzet a hosszú távú célokkal?

Szeretnék a csapaton folyamatos fejlődést látni a kézilabda minden elemében.”

– Aki a hétvégi meccsünket látta, az észrevehette, hogy több van ebben a társaságban, mint ami eddig ebben a szezonban kijött belőlük. A Debrecent mindenképp el kell mozdítani a kilencedik helyről, hisz ez a gárda többre hivatott ennél – mondta el Vida Gergő a hosszabb távú célokat illetően.

Csak egy csapatért

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mi a személyes motivációja a felnőtt együttesnél a 32 esztendős szakembernek, és miért mondott gondolkodás nélkül igent a feladatra. – Tavaly egy Fradi elleni győztes meccs után azt mondtam a lányoknak az ifiben, hogy egyetlen egy csapat van, amelyikért elhagynám őket, vagyis amelyikért cserélnék, ez pedig a DVSC felnőtt együttese. Azt gondolom, hogy minden feltörekvő edzőnek az a legfőbb, hogy NB I-es alakulatot irányíthasson egyszer. A lehetőséget pedig akkor kell megragadni, amikor ott van előtted. Most megkaptam az esélyt, próbálok vele minél jobban, minél tökéletesebben élni – fejezte be gondolatmenetét az új tréner.

Hétfő délelőtt tehát megtartotta első edzését a lányoknak az új vezetőedző, szerdán pedig már az első fontos „fellépésére” is sor kerül, hiszen 18 órától a Vasas együttese ellen debütál a cívisvárosiak kispadján Vida Gergő, a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.

