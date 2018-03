DVSC: Tőzsér kikéri magának, hogy szándékosan sérülést akart okozni

Nincs még egy hete sem, hogy a DVSC bajnoki mérkőzésen fogadta a Mezőkövesd Zsóry FC alakulatát a Nagyerdei Stadionban, és a két együttes pénteken 11 órakor újra összecsap felkészülési találkozón, ezúttal a borsodi kisvárosban. A meccsre azért nyílt alkalom, mert a magyar válogatott pénteki, illetve keddi mérkőzése miatt szünet van a hétvégén az OTP Bank Ligában.

Mint olvasóink emlékezhetnek rá, hazai szempontból nem alakult jól a szombati kilencven perc, ugyanis hiába szerezte meg Könyves révén a vezetést a Loki, nagy egyéni hibák miatt fordított a Kövesd és végül 3–2-re nyervén elvitte a három pontot a Hajdúságból.

A meccsnek volt egy kellemetlen utózöngéje is, ugyanis Tőzsér Dániel belépője után le kellett cserélni a mezőkövesdi Tóth Bencét, és a vendégek középpályása később szándékossággal vádolta meg a debreceni csapatkapitányt.

„Egyelőre annyit tudok csak, hogy a porc megsérült a térdemben, az orvos azt mondta várjunk egy hetet a teljes diagnózissal és majd utána derül ki, hogy kell-e műtéti beavatkozás vagy sem – nyilatkozta Tóth a Zsóry hivatalos honlapjának. „Visszanéztem a videofelvételt és a fotókat az esetről, és egyre jobban azt gondolom, szándékosan lépett nekem oda Tőzsér Dániel. Egy ilyen múlttal rendelkező játékostól sportszerűbb hozzáállást vár az ember. A debreceni középpályás egyébként azóta sem kért tőlem bocsánatot.”

Állítólag az összecsapás előzménye az volt, hogy az esetet megelőzően Tóth Bence összeszólalkozott Kinyik Ákossal, és Tőzsér is beszállt a vitába.

„Kikérem magamnak a feltételezést, hogy bárkinek szándékosan sérülést okoztam volna – ezt már Tőzsér nyomatékosította az nso.hu-n. „Eltaláltam a labdát a talpammal, és utána elértem a lábát is. Azt nem tagadom, hogy keményen odatettem magam abban a szituációban, de ez teljesen természetes dolog a labdarúgásban. Ha van egy vita, igenis éreznie kell a másiknak, hogy ott vagy, nem hagyod magad.

Elértem a labdát, ebben biztos vagyok, és abban is, hogy nem akartam sérülést okozni – soha nem is volt ilyen szándékom, és nem is okoztam sérülést korábban senkinek. Igaz, hogy azóta nem kerestem, ha valóban komoly az eset, akkor megbeszéljük Tóth Bencével.”