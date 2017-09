DVSC: továbbra is alázatosan!

Kiváló sorozatot produkál a DVSC mostanság az OTP Bank Ligában, hiszen a hajdúsági labdarúgók zsinórban öt mérkőzést nyertek meg a Vasas, a Budapest Honvéd, a Diósgyőr, a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő és a Puskás Akadémia ellen. Nyilvánvalóan az a céljuk a 11. fordulóban a Herczeg-tanítványoknak, hogy ez a kitűnő széria ne szakadjon meg szombaton 18 órától (élőben a Hajdú Online-on!) az Újpest otthonában sem.

Mentális erő kell

Korábban írhattuk volna, hogy a hazaiak éppen fordított előjelű eredménysort produkálnak, azonban ez megváltozott a múlt héten, ugyanis a lila-fehérek 4-2-re legyőzték a Mezőkövesdet idegenben. Vagyis sikerélménnyel a tarsolyában várja a Lokit Nebojsa Vignjevic együttese.

Biztos, hogy nagyon nehéz meccs lesz.”

– Vélhetően pluszmotivációt jelent majd az Újpestnek, hogy mi most nyerő szériában vagyunk. A másik tényező pedig az, hogy 0-1-ről fordítottak a múlt héten a Mezőkövesd ellen, ami pszichésen jó hatással volt rájuk. Ez mentálisan dobott a játékosokon, hiszen már nagyon vártak arra a győzelemre – latolgatta az esélyeket kérésünkre Bücs Zsolt, a Debrecen pályaedzője.

– Ami minket illet, vannak problémáink, ugyanis a csatárunk, Haris Tabakovic megsérült, valamint Justin Mengolo is csak nemrég csatlakozhatott be a közös munkába – fogalmazott a tréner, aki azt is elmondta, mi az, ami mindenképpen szükségeltetik a sikeres fővárosi túrához.

– Mentálisan erősnek kell lennünk a Szusza Ferenc Stadionban, és meg kell lennie a megfelelő alázatnak a játék iránt. Mert nagyon vékony mezsgye húzódik az egészséges önbizalom és nagyképűség között. Nálunk szerencsére nem volt tapasztalható az utóbbi, és bízom benne, hogy nem is lesz. Sok a helyi kötődésű futballistánk, és nagyon jó az öltözői légkör, szeretnénk ezen az úton járni a jövőben is. Remélem, ez a felfogás eredményességgel párosul Újpesten is.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA