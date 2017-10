DVSC: tovább kell menni

Hétről hétre remekül futballozik a DVSC 21 éves, idén berobbant középpályása, Varga Kevin. A labdarúgó a legutóbbi, mezőkövesdi meccsen elért 2-0 alkalmával gólpasszt adott, emellett pedig fáradhatatlanul robotolt a gyepen.

Erősebb akarat

– Kemény, és bizonyos szempontból furcsa mérkőzés volt a mezőkövesdi – nyilatkozta a Naplónak a játékos. – Kövesden mindig nehéz győzelmet aratni, pláne úgy, hogy a házigazdák a tabellán elfoglalt helyezésük miatt nyerési kényszerben voltak. Emiatt nagy volt rajtuk a nyomás, talán ez egy kicsit a mi malmunkra hajtotta a vizet. Mi játszhattunk felszabadultabban, és amit elterveztünk, azt nagyjából sikerült megvalósítanunk, hiszen nagyon sok helyzetet alakítottunk ki. Ráerőltettük a támadójátékunkat az ellenfélre, ha kicsit higgadtabbak lettünk volna, és az első félidőben értékesítjük a helyzeteinket, akkor már eldönthettük volna a találkozót korábban. A második félidő elején kissé magunkra húztuk a Mezőkövesdet, de átvészeltük azt az időszakot, mert stabilak voltunk hátul, a végén pedig megszereztük azt a gólt, amivel bebiztosíthattuk a sikert – mondta a futballista.

A Loki szombaton 15.30-tól (élőben a Hajdú Online-on) a Haladást látja vendégül, majd utána 18 órától a kettős meccs második felvonásaként a DVTK a Honvéddal csap össze.

Egy futballistának mindig öröm sok néző előtt játszania, remélem, idővel ez többször is megadatik nekünk!”

– Ha továbbra is jól szereplünk és jönnek az eredmények, az közönségvonzó lehet. Amikor sokan vannak a stadionban, az pluszenergiát ad a csapatnak, és hozzá járulhat a későbbi sikerekhez. Ebből már sokat érzékeltünk a hazai meccseinken, a lelkes szurkolás sok nehéz perióduson átlendített minket. A Haladásnak is létfontosságú a három pont megszerzése. Biztos, hogy pontokért utaznak a Nagyerdőre, ez némi nyomást helyezhet rájuk, de nekünk csak magunkkal kell foglalkoznunk, és tovább kell mennünk az úton. Ha a nézők egy erős, karakteres Debrecent látnak a pályán, akkor jó esélyünk van a győzelem kivívására szombaton délután is – mondta szerényen Varga Kevin.

