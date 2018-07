DVSC: többen különmunkát végeznek

Jó hír, hogy felépült sérüléséből Tomas Kosicky és Ferenczi János. Mindkét játékosnak korábban beszakadt a combja, emiatt az első két bajnoki mérkőzésen nem állhattak a szakmai stáb rendelkezésére, ám hétfőtől a csapattal edzenek – áll a dvsc.hu-n.

A klubhonlap beszámolója szerint továbbra is maródi ugyanakkor Könyves Norbert, aki az egyik edzőmeccsen szenvedett vádlisérülést. Egy vérömleny is kialakult, ami még nem szívódott fel, emiatt továbbra is külön készül.

A keresztszalag-szakadást szenvedett Haris Tabakovicot Svájcban megoperálták, jelenleg a rehabilitációját végzi, mint ahogy a bokaműtéten átesett Aleksandar Jovanovic és Bényei Balázs is.

