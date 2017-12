Több csapat figyelmét is felkeltette Mengolo

Sajtóhírek szerint román és török csapat is szerződtetné a DVSC kameruni csatárát, Justin Mengolót, aki így akár havi tízezer eurót is kereshetne. Ha minden igaz, a román bajnokságot vezető CFR Cluj, illetve a Craiova is vinné a debreceniek támadóját, a török érdeklődőt nem nevezték meg.

A román sport.ro úgy tudja, a klubok egyelőre csak nyárig tartó kölcsönszerződésben gondolkodnak. A kameruni válogatott labdarúgót 2020 nyaráig szerződés köti a Lokihoz, így amennyiben végleg meg akarják majd szerezni, fizetni kell érte. Mengolo egyébként korábban már játszott Romániában, a 2014/15-ös idényben az U Cluj csapatában huszonnyolc bajnokin öt gólt szerzett.

