DVSC: Tisza Tibor visszatért Debrecenbe

A 32 éves csatár a Lokiban nevelkedett, az utánpótlás csapatokat végigjárva a junior együttesig jutott, ezzel a korosztállyal egymás után kétszer a második helyen végzett, az első évben házi, míg a másodikban már országos gólkirály lett.

2004-ben a DVTK-ba igazolt, itt mutatkozott be az NB I-ben. Kétszer is volt a borsodiak játékosa. Több mint 100 bajnokin lépett pályára diósgyőri színekben és 30 gólt szerzett, ezen kívül Magyar Kupa és Ligakupa-meccseken 20 meccset játszott, és 24-szer talált be az ellenfelek hálójába.

Később volt az Újpest FC labdarúgója, itt 100 NB I-es meccsen 48-szor volt eredményes. Megfordult Belgiumban, ahol a Royal Antwerp és a Sint-Truiden csapatában futballozott, 38 belgiumi fellépésén összesen 15 gólt szerzett.

2014 februárjában, 10 év után tért vissza Debrecenbe. A Loki játékosaként 60 bajnoki találkozón 14-szer talált az ellenfelek hálójába. Tavaly nyáron az NB II-es Nyíregyházához igazolt, ahol egy szezont töltött el, 29 mérkőzésen 3-szor volt eredményes.

Forrás: dvsc.hu

Filip, Jovanovic és Szekulics is fel tud mutatni magyar felmenőt, ezért ők nem számítottak külföldinek eddig.

