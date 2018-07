DVSC: támadó a Grasshoppersből

Svájcban született albán származású támadóval erősített a DVSC! – írta meg csütörtökön délután a dvsc.hu. A 191 centiméter magas Albion Avdijaj 24 éves, legutóbb a Grasshoppers csapatában futballozott, ott is nevelkedett, ám juniorként játszott a Hoffenheimben is. Később a német Wolfsburg II és a liechtensteini FC Vaduz labdarúgója is volt.

Bíznak benne

Többszörös svájci utánpótlás-válogatott, illetve tagja volt a felnőtt albán nemzeti csapatnak. A támadó egy évre kölcsönbe érkezik a DVSC-hez, de a klubnak ezt követően opciója van a további szerződtetésére.

A támadó kapcsán Bücs Zsolt pályaedzőt kérdeztük meg. – Hasonló játékstílusú futballistáról beszélünk, mint a nemrég sajnálatosan megsérült Haris Tabakovic, de tőle mozgékonyabb Avdijaj. Egy hete edz velünk, azon leszünk, hogy minél hamarabb beépüljön a csapatba és hasznunkra tudjon lenni. A svájci labdarúgó 4-4-2-ben és 4-1-4-1-es felállásban is bevethető, bízunk benne, hogy tud majd segíteni a gárdának – nyilatkozta a Naplónak a szakember.

TN

