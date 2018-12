DVSC: szeretnének visszavágni a Honvédnak

És valóban, amennyiben a Loki szeretne feljebb zárkózni a tabellán, feltétlenül be kellene húznia a szombaton 17 órakor kezdődő (élőben a www.haon.hu-n) kispestiek elleni bajnokit, pláne hazai pályán. Az OTP Bank Liga 17. fordulóját megelőzően a debreceniek 24 ponttal a tabella hetedik helyén állnak, míg Supka Attila alakulata 28 egységgel a harmadik. Nem lehetnek szép emlékei a cívisvárosiaknak a legutóbbi összecsapásukról, melyet a fővárosiak ellen vívtak, még augusztus végén ugyanis 3–0-ra tudtak nyerni a hazaiak az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Kiemelten fontos meccs

– Szeretnénk visszavágni a nyári vereségért, én különösen, hiszen három gólt is kaptam, ráadásul a korábbi csapatomtól, ez nagyon bennem maradt. Sokkal jobban kell majd koncentrálnunk, mint legutóbb, egymásért és a szurkolóinkért küzdeni. Jó lenne magunkat és a drukkereinket is megörvendeztetni végre egy hazai sikerrel. Persze kielemeztük ellenfelünket, tisztában vagyunk vele, mire, kikre kell jobban figyelnünk, de a lényeg mégis az, hogy a saját játékunkra összpontosítsunk. Muszáj lesz a maximumot kihozni magunkból! – fogalmazott Nagy Sándor, a cívisvárosiak hálóőre, aki szerint együttese a hétközi Magyar Kupa-sikerből is meríthet, hiszen egy jó erőkből álló Vasast tudtak legyőzni.

Természetesen sok függ attól is, hogy a sérüléssel bajlódó DVSC-játékosok, vagyis Tőzsér Dániel, Kusnyír Erik, Csősz Richárd, Bényei Balázs, Erik Cikos és Könyves Norbert közül kik tudnak majd a szakmai stáb rendelkezésére állni szombaton. Bármilyen összeállításban is lépjen pályára a Loki, ahogy arra Nagy is felhívta a figyelmet, mindent el fognak követni azért, hogy győztesen hagyhassák el a pályát.

