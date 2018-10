DVSC: Szécsi érezte, hogy érkeznie kell

Kitűnő iramú meccsen, nagyot küzdve döntetlent ért el a Ferencváros otthonában a DVSC az OTP Bank Liga 10. fordulójában szombaton. A 2–2-es döntetlen igazságosnak is mondható, hiszen bár 70 percig tíz emberrel játszottak a zöld-fehérek, többet birtokolták a labdát, helyzetük is több volt, a Loki azonban veszélyes kontrákat vezetett, és védekezésben is helyt állt. Némi keserűség azonban maradt a szurkolókban, hiszen kétszer is vezettek a piros-fehérek.

Így érzi ezt a vendégek második gólját szerző Szécsi Márk, akit a mérkőzés után kérdeztünk. – Amikor kétszer is nálunk volt az előny, a Ferencváros próbálta menteni a menthetőt, mi pedig akaratlanul is beálltunk védekezni. Most így utólag már, úgy érzem, nem így kellett volna. Pontosan nem tudom, mit rontottunk el. Minden meccsen győzelemre játszunk, nyerni szeretnénk, úgy futunk ki a pályára. Persze az iksz jó eredménynek számít az FTC otthonában.

Elé pattant a labda

A Loki csatára beszélt a meccsen mutatott játékukról is. Elmondta, hogy saját pályáján sikerült meglepniük a bajnokságot vezető Ferencvárost. Erős, magabiztos védekezésből kontratámadásokra építettek, ezeket többnyire végigvezették a pályán, és ebből tudtak eredményesek lenni.

Amit elterveztünk, azt sikerült megvalósítanunk”

– fogalmazott Szécsi Márk, aki felidézte a gólja történetét is.

– A gólom egy véletlen szituáció volt. Varga Kevin kiugratta a Könyvest, aki szépen emelte át Dibuszon a labdát, az még kapufára ment.. Éreztem, hogy ez így történhet majd, ezért érkeznem kell a hosszúra. Hála istennek elém pattant a labda és sikerült berúgnom.

A csatár kitért arra is, hogy találkozón fantasztikus hangulat volt a stadionban. A Ferencváros drukkerei hatalmas létszámfölényben voltak, a DVSC góljai utáni perceket leszámítva hangosan buzdították kedvenceiket. Ám a mintegy 150 fős Loki-drukkersereg hangja is hallatszott.

– Ez a hangulat természetes egy rangadón, minden játékos önbizalommal telve lép pályára, és meg akarja mutatni magát. Így voltam ezzel én is.

KZS

DVSC: közel volt a győzelem Debrecen - A DVSC döntetlent harcolt ki a Groupama Arénában, de a három pont is meglehetett volna. A több mint húsz tétmeccse veretlen Ferencváros otthonába látogatott a Loki szombaton, az esti találkozón természetesen az éllovas zöld-fehérek voltak a favoritok, de a debreceni szurkolók abban bíz... Tovább a cikkhez

HAON-ÉLŐ - FTC vs. DVSC 2-2 (0-1) Budapest, Debrecen - A labdarúgó OTP Bank Liga 2018/2019-es szezonjának 10. fordulójában a Debreceni VSC csapata a Ferencváros együtteséhez látogatott szombaton 19.30-tól. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 10. forduló Fe... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA