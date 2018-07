DVSC: Szécsi bizonyítaná, helye van az NB I-ben

Hazatért Debrecenbe Szécsi Márk, a labdarúgó – igaz, csupán egy esztendőre szóló kölcsönszerződés keretében – a Puskás Akadémia együttesének játékosa, júliustól viszont nevelő klubjában, a Lokiban bizonyíthat. A 24 éves támadó hat évvel ezelőtt csatlakozott a DVSC első keretéhez, abban az idényben 11-szer lépett pályára.

Örömmel fogadták

Ezt követően fél évre kölcsönben Kecskemétre került, 2015-ben újra lokista lett, két esztendeje pedig Nyíregyházára igazolt, onnan szerződtette le a PAFC, ahol azonban egyelőre nem vált alapemberré.

Nagyon jó érzésekkel tértem vissza a cívisvárosba, és a csapattársak is remekül fogadtak”

– osztotta meg a Naplóval a labdarúgó. – Örülök, hogy ismét a Loki játékosa lehetek. Amikor legutóbb itt szerepeltem, már akkor is a csapat tagja volt Ferenczi Jani, Mészáros Norbi, Bereczki Dani, Bódi Ádám vagy Barna Szabi, tehát vannak olyanok a keretben, akikkel nem kellett bemutatkoznunk egymásnak. Janival már a bejelentés előtt beszéltünk arról, hogy visszatérek, és mondta, nagyon örül ennek – fogalmazott Szécsi, akitől megkérdeztük, melyik poszt lehet az övé a jelenlegi DVSC-ben.

– Szerintem itt csatár leszek, nem szélső, mint a Puskásban. Nem az a statikus, hanem inkább elmozgó, szabadabban játszó támadó.

Herczeg András vezetőedző is örömmel fogadott, ő is azt kérdezte először, hogy a pálya melyik pontján érzem a legjobban magam”

– mondta a támadó, aki a reményeit is megosztotta velünk az elkövetkező egy esztendőre vonatkozóan.

– Egyénileg be szeretném bizonyítani, hogy helyem van az első osztályban, és természetesen a Lokiban is. Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a csapat hasonló, vagy annál is jobb szezont fusson, mint legutóbb. Fizikálisan rendben vagyok, én is elkezdtem a felkészülést június 18-án Felcsúton, végigedzettem az elmúlt napokat, és szerencsére sérülés sem hátráltat – mondta Szécsi Márk.

Mint arról beszámoltunk korábban, Mészáros Norbert szerződést hosszabbított a debreceniekkel, és ugyanígy tett a védő Szatmári Csaba is, utóbbi 2021-ig írt alá.

