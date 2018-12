DVSC: sikerült törleszteniük

Fontos összecsapást nyert meg a Loki szombaton délután: utolsó hazai meccsét vívta meg Herczeg András alakulata idén, a Budapest Honvéd gárdája látogatott a Nagyerdei Stadionba az OTP Bank Liga 17. fordulójában.

Hiába volt nehéz helyzetben a cívisvárosiak vezetőedzője a sok hiányzó miatt, a pályára küldött kezdő tizenegy nagyszerűen állta a sarat. Egyértelműen a piros-fehérek uralták a játékot az első félidőben, több helyzetet is kialakított a Loki. Például az ötödik percben Varga csodás beadása után Szécsi kicsivel ugyan, de mellé lőtt. Mintegy tíz minutummal később ismét Szécsi villanhatott volna, azonban ez is kimaradt. Kusnyír passzát Ferenczi tűzte rá, Gróf némi meglepetésre kiejtette a labdát, éppen Szécsi elé, aki csak az oldalhálót találta el. Aztán a szünet előtt nem sokkal csak meglett a hőn áhított vezetés: Bódi jobbal a 16-os bal sarka elől, mintegy 23 méterről lőtte ki a felsőt.

Megérdemelt siker

A fordulás után már a Kispestnek is akadtak momentumai, de összességében továbbra is a DVSC akarata érvényesült. Nem sokkal a második játékrész kezdetét követően megduplázhatta volna előnyét a cívisvárosi egylet: Bódi remekül adott be balról egy szögletet, ám a túloldali kapufa elől Szatmári csak középre tudta visszafejelni a játékszert. A 78. percben Szécsi ismét helyzetbe került, és az újabb lehetőséggel már élni is tudott. Ferenczi bal oldali szögletét Pávkovics fejelte kapura, Gróf és Banó-Szabó megmozdulás után a labda Szécsi elé került, aki nem tétovázott, bő egy méterről a bal alsóba lőtt, 2–0.

A Debrecen megérdemelt győzelmet aratott, és értékes három pontot szerzett; nem mellesleg pedig visszavágott a Honvédnak a nyári 3–0-s vereségért. Sikerükkel a Herczeg-tanítványok immár 27 egységet gyűjtöttek, és a tabella hatodik helyén állnak. Már csak egy bajnoki vár ebben az esztendőben a Lokira, szombaton 17 órától a Haladás otthonába látogatnak Nagy Sándorék.

A tények

DVSC-Budapest Honvéd 2–0 (1-0)

Nagyerdei Stadion, 1828 néző. Vezette: Erdős (Szécsényi, Theodoros)

DVSC: Nagy S. – Kusnyír (Kinyik, 81.), Szatmári, Pávkovics, Ferenczi – Varga K., Csősz, Haris Bódi (Jovanovic, 85.) – Avdijaj (Takács, 90.), Szécsi

Honvéd: Gróf – Batik, Kamber, Dino – Heffler, Nagy G. (Májer, 60.), Hidi, Gazdag, Banó-Szabó – Holender, Tischler (N’Gog, 60.)

Gól: 1–0 Bódi (43.), 2–0 Szécsi (81.)

Sárga lap: Varga K. (17.), Csősz (30.), Bódi (50.), Pávkovics (85.)

