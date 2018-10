DVSC Schaeffler: kijött a tudásbeli különbség

Pár nap alatt kétszer is megmérkőzik egymással a DVSC Schaeffler és az egri Eszterházy SC csapata. Az első összecsapásra a K&H női kézilabda liga égisze alatt került sor.

Az Eger szerezte az első gólt, de a Loki gyorsan fordított, és ettől kezdve nem is adta ki a kezéből a vezetést. Az egriek az elején még tudtak tapadni a házigazdára, de szép lassan kinyílt az olló a két gárda között, a 22. percben már öt volt közte (11–6). Támadásban Kovács Anna és Tóvizi Petra jeleskedett, védekezésben Madalina Zamfirescu többször is remekül lépett ki a felugró átlövőre, a kapuban pedig Triffa Ágnes hozta magát. Ezeknek is köszönhetően 16–10-es hazai vezetésnél vonultak félidőre szusszanni a csapatok.

Volt közte tíz is

A második játékrészben úgy tűnt, mintha az öltözőben ragadt volna a Loki, de aztán gyorsan összeszedte magát a hazai gárda, és tovább növelte előnyét. A 43. percben már tízre nőtt a különbség (25–15). Aztán közelebb araszolt az Eger, de a végén így is hétgólos, magabiztos győzelmet aratott a DVSC Schaeffler (32–25).

Varsányi Nóra három gólt lőtt | Fotó: Derencsényi István

Nincs megállás, hétfőn ismét egymásnak feszül a két alakulat: az egri Eszterházy Főiskola tornatermében a Magyar Kupa következő körébe jutásért folyik majd a küzdelem. Az este 18 órától kezdődő összecsapás játékvezetői Marton Zsófia és Szabó Eszter lesznek.

MSZ

A tények

DVSC SCHAEFFLER–ESZTERHÁZY SC 32–25 (16–10)

Debrecen, játékvezetők: Hantos, Rózsahegyi.

Debrecen: Triffa, Szabó D., Oguntoye (kapusok), Arany, Bordás 1, Borgyos 1, Bulath 7 (4), Despotovic 5, Grigel, Kovács 7 (2), Szabó P., Tóvizi 4, Vantara-Kelemen 3, Varsányi 3, Zamfirescu 1 (1). Edző: Pal Oldrup Jensen.

Eger: Leiner, Tóth A., Győrffy (kapusok), Bernát, Bíró, Bocsi 2, Borbély 3, Brettner, Buzsáki 5, Hanczvikkel, Juhász 1, Kobela 7, Petrovics 3, Sallai 2, Sári 2 (1), Sepsi. Edző: Debre Viktor.

Kiállítások: 6, ill. 12.

Hétméteresek: 9/7, ill. 1/1.

Női kézilabda NB I - Otthon tartotta a két pontot a DVSC Budapest - A DVSC könnyedén győzött a vendég és továbbra is pont nélküli Eszterházy SC csapata ellen a női kézilabda NB I második pénteki mérkőzésén. Eredmények: Női NB I: DVSC Schaeffler - Eszterházy SC 32-25 (16-10) korábban: Moyra-Budaörs - MTK Budapest 30-30 (12-14) A tabella: 1... Tovább a cikkhez

HAON-ÉLŐ - DVSC Schaeffler vs. Eszterházy SC 32-25 (16-10) Debrecen – A női kézilabda NB I. 2018/19-es szezonjának 6. fordulójában a DVSC Schaeffler az egri Eszterházy SC együttesét fogadta pénteken 18 órától a Hódosban. Az összecsapásról élőben tudósítottunk a Hajdú Online-on! Női kézilabda NB I., 6. forduló DVSC Schaeffler vs. Es... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA