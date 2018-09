DVSC Schaeffler: igazságos a döntetlen a keleti rangadón

Péntek este újabb hazai keleti rangadót vívott a DVSC Schaeffler együttese a K&H női kézilabdaliga negyedik fordulójában. A nyáron az alaposan átalakult Kisvárda érkezett a cívisvárosba.

Grigel és Triffa remekelt

Hazai szempontból jó előjelnek számított, hogy Lotte Grigel, a Loki dán irányítója vállalni tudta a játékot, így már csak a hosszabb ideje maródi Anna Punykóra nem számíthatott Pal Oldrup Jensen. A vendégeknél az a Horváth-Pásztor Bettina kezdett a kapuban, aki a nyáron épp a Debrecenből igazolt a szabolcsi csapatba. Jobban kezdett a Kisvárda, a DVSC játékosai sok hibával nyitották a mérkőzést, melyekből könnyű gólokat lőtt az ellenfél. A 9. percben 3–6-nál a hazai szakmai stáb időt is kért, ami jót is tett a Lokinak, mert villámgyorsan utolérte, majd maga mögött is hagyta a vendégeket a Triffa Ágnes és Lotte Grigel által húzott DVSC. Remek hangulatban zajlott a mérkőzés, a hazai ultrák végig biztatták a piros-fehéreket. A szomszéd megyéből csaknem 50 várdai szurkoló kísérte el kedvenceit, és ha már eljöttek, ők is lelkesen biztatták csapatukat. Triffa nem akart elfáradni, Grigel sem lassított – az első félidőben hét góllal terhelte meg a vendégkaput –, így 14–12-es debreceni előnynél vonultak pihenőre a csapatok.

Fotó: Derencsényi István

Feszült utolsó negyedóra

A második félidő elején fej fej mellett szerezték a gólokat az együttesek, folyamatosan 2-3 gólon billegett a különbség, aztán a 43. percben sikerült négy egységnyire (21–17) tornászni a debreceni előnyt. Ekkor megroppanthatta volna ellenfelét a Loki, ehelyett érthetetlen módon a hazaiak zavarodtak meg, és ezt a Várda kihasználva a 47. percben utolérte a DVSC-t (22–22). Az utolsó negyedóra óriási izgalmakat és feszültséget okozott, a cívisvárosi publikum legnagyobb döbbenetére és bosszúságára átvette a vezetést a szabolcsi gárda, de az utolsó percre Vantara-Kelemen Éva találatával mégis döntetlen állásnál fordultak a résztvevők. Fél perc volt hátra, talpon volt az egész csarnok, és a vendégek időt kértek, hogy megbeszéljék, mi legyen a teendő a mindent eldöntő támadásnál. Természetesen a Kisvárda az utolsó pillanatig kijátszotta a támadást, de Hakunova lövése a kapu fölött hagyta el a pályát, így maradt az igazságosnak mondható döntetlen (27–27).

MSZ

DVSC SCHAEFFLER-KISVÁRDA MASTER GOOD SE 27–27 (14–12)

Debrecen, játékvezetők: Herczeg, Südi.

DEBRECEN: Triffa, Szabó D., Oguntoye (kapusok), Arany, Bordás 1, Borgyos, Bulath 3, Despotovic 1, Grigel 11 (3), Kovács 1, Szabó P., Tóvizi 1, Vantara-Kelemen 3, Varsányi 6, Zamfirescu. Edző: Pal Oldrup Jensen.

KISVÁRDA: Horváth-Pásztor, Kordowiecka (kapusok), Aneta 5 (4), Avdekova 3, De 1, Dragut 4, Guialo 3, Hakunova 5, Katona, Klikovac 2, Milanovic 2, Milosevic, Orbán, Radojevic 2, Rebicova. Edző: Vlatko Donovic.

Kiállítások: 6, ill. 14.

Hétméteresek: 3/3, ill. 4/4.

