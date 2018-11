DVSC Schaeffler: duplán fáj a vereség

Nem várt pofonba szaladt bele a DVSC Schaeffler együttese szombat este. Az Alba Fehérvár elleni találkozót úgy sikerült lehozni a debreceni kéziseknek, hogy reális esélyük nem igazán volt a győzelemre.

– Egy ilyen Alba elleni vereség duplán fáj, hiszen „négypontos” rangadót buktunk el – tekintett vissza Vantara- Ke­lemen Éva, a Loki csapatkapitánya. – Nem a várakozásunknak megfelelően alakult a találkozó, mert mi győzni mentünk Fehérvárra.

Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, ami alapjában határozta meg a továbbiakat.”

– Végig futottunk az eredmény után, és sajnos nem sikerült megragadnunk azokat a lehetőségeket, amelyek kínálkoztak arra, hogy egy ilyen hőfokú mérkőzés után győztesen hagyjuk el a pályát. A kulcsfontosságú szituációkban nem hoztunk jó döntéseket, és ezek a hibák megbosszulták magukat, megpecsételve a sorsunkat. A második félidőben még egyszer visszajöttünk a meccsbe, de úgy éreztem ez sokat kivett belőlünk, ennek következtében ismét meg tudtak lépni a hazaiak és otthon tartották a bajnoki pontokat.

Hiányzott a plusz

Mentek előre a piros-fehérek, de mintha a fehérváriak váltott védekezése kicsit megzavarta volna Pal Oldrup Jensen tanítványait.

– Készültünk a védekezésükre, szerintem jól is reagáltunk, de többször is hiba csúszott az utolsó passzokba, ha pedig végigvittük a játékot ziccerben rontottunk. Mi csapatként vagyunk erősek, egy ilyen mérkőzésen mindenkinek hoznia kell magát, mert különben jelentősen csökkennek az esélyeink a győzelemre. Hosszú volt az út visszafelé, hiszen bántott minket a vereség és a produkció.Nem jó ezt kimondani, de talán egy kicsivel több lett volna bennük a tűz. Mentünk, csináltuk a dolgunkat, de az a plusz, ami kell a győzelemhez, az most mintha hiányzott volna belőlünk – ismeri el.

Szoros a bajnokság

A franciaországi kézilabda Európa-bajnokság miatt legközelebb december 30-án lép pályára a DVSC, így egy hét szünetet kaptak a lányok a szakmai stábtól, természetesen mindenki számára előírtak egyéni edzéstervet, amit végre kell hajtania a kézilabdázóknak.

– Ezzel a kerettel jobb helyezést kell elérnünk. Remélhetőleg a következő hazai mérkőzésünkre mindenki felépül, és akkor végre hiányzók nélkül tudunk majd pályára lépni. Nekem a Kisvárda elleni iksz, a múlt heti érdi kupameccs, illetve a szombati találkozó fáj. Szoros a bajnokság, pár győzelemmel, vagy vereséggel sokat lehet nyerni vagy éppen veszíteni. Nincs mese, tavasszal bravúrokkal kell pótolni az elhullajtott pontokat – adta ki a jelszót a balszélső.

MSZ

