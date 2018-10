DVSC Schaeffler: csak a győzelem lehet elfogadható

Az egriek ellen sikerrel megvívott dupla meccs után újabb bajnokit vív a DVSC Schaeffler együttese. A hevesiekkel előbb a bajnokságban, majd a kupában is megütköztek a piros-fehérek, mindkét akadályt sikerrel véve. Triffa Ágnes szerint ahhoz, hogy elérjék a céljaikat, mindkét találkozót nagyon komolyan kellett venniük.

– Mindkét találkozó fontos volt számunkra, hiszen a nemzetközi kupában szeretnénk indulni jövőre, amit vagy a bajnokságban, vagy a kupában tudunk kivívni – hívta fel a figyelmet a kiváló hálóőr. – Egy olyan együttes volt az ellenfelünk, amellyel szemben előzetesen mi voltunk az esélyesek, és ezt mindkét meccsen érvényre is juttattuk. A pénteki összecsapás után átbeszéltük, hogy miken lehet javítani, és ez meg is látszott a kupameccsen, mert kevesebb gólon tartottuk őket. Mivel azon a találkozón gyorsan eldőltek a fontos kérdések, így volt lehetőségünk kipróbálni olyan dolgokat is, amelyeket a bajnokság későbbi szakaszában még bevethetünk ezzel is színesítve a repertoárt.

Összeszokottak

Szombaton az MTK ellen (helyszín az Elektromos Csarnok, kezdés 18 óra) egy újabb olyan találkozó következik, amelyen a debreceniek az esélyesek, de pont a kék-fehérek elleni tavalyi utolsó fordulóban bizonyosodott be, hogy ha nem koncentrál eléggé egy csapat, akkor nagyon könnyen borulhat a papírforma.

– Szombaton ismét egy olyan ellenfél vár ránk, akivel szemben be kellene gyűjtenünk a két pontot. A legnagyobb erősségük, hogy évek óta együtt játszanak és van egy kiváló edzőjük, aki remekül összerakta őket, ráadásul ért a játékosok nyelvén, így jól tudja motiválni a lányokat. Főleg otthon erősek, hazai pályán meglepetésre is képesek, remélem, nem pont ellenünk fogják ezt produkálni. Fel kell készülnünk arra, hogy a gyors, lerohanásos gólokat erőltetik, felállt fallal szemben talán nem annyira hatékonyak, így az lesz a feladatunk, hogy a lehető legkevesebbre szorítsuk le az eladott labdák számát, nehogy leforduljanak rólunk. Mivel összeszokottak, jól ismerik egymás játékát, ami döntő szituációkban nagy előny lehet számukra, de úgy gondolom, nekünk a hétvégén csak a győzelemben szabad gondolkodnunk – árulta el Triffa.

MSZ

A női kézilabda NB I. állása

Győri Audi ETO KC 8 8 0 0 303–207 16 FTC-Rail Cargo Hungaria 7 7 0 0 237–154 14 Siófok KTC KFT 7 5 0 2 210–160 10 Érd 6 4 1 1 187–175 9 Kisvárda Master Good SE 6 3 2 1 154–136 8 GVM Europe-Vác 6 4 0 2 183–168 8 Alba FKC 6 3 1 2 156–153 7 MTK Budapest 7 2 1 4 190–207 5 DVSC SCHAEFFLER 6 2 1 3 164–184 5 Moyra-Budaörs Handball 6 1 1 4 170–206 3 EUbility Group-Békéscsaba 8 1 1 6 199–282 3 DKKA 6 1 0 5 144–172 2 Eu-Fire Mosonmagyaróvár 6 1 0 5 133–165 2 Eszterházy SC 7 0 0 7 151–212 0

VISSZA A KEZDŐOLDALRA