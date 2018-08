DVSC: remélik, megtérül a sok munka

A kézilabda szerelmesei számára is véget érnek az ínséges idők, a hétvégén megkezdődik a honi női élvonalbeli bajnokság 2018/19-es szezonja is. A DVSC Schaffler együttese az első fordulóban, szombaton 18 órától a Siófok otthonában vendégszerepel, vagyis egyáltalán nem számíthatnak könnyű rajtra az immár Pal Oldrup Jensen által vezette debreceniek.

Megvannak a célok

– Hosszú és kemény felkészülésen vagyunk túl, nyolc hét állt a rendelkezésünkre, hogy minél jobb formába kerüljünk. Rengeteg fizikai, kondis foglalkozásunk volt, illetve sokat taktikáztunk is.

Úgy érzem, jól sikerültek az edzőmeccseink, a temérdek munkának meg kell legyen az eredménye!”

– mondta el lapunknak a Loki szélsője, Vantara-Kelemen Éva, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy hosszabb időre van ahhoz szükség, míg az új edző és a játékosok teljesen összecsiszolódnak, de ebben is jó úton haladnak.

A piros-fehérek idei célkitűzéseiről is érdeklődtünk a rutinos kézisnél. – Nemzetközi kupaszereplést érő helyen szeretnénk végezni, ezt abszolválhatjuk a bajnokságban, vagy az MK-ban is, nyilván jó lenne mindkét fronton minél előrébb zárni. A tavalyi kilencedik hely fájdalmas volt, nem akarjuk, hogy ez megismétlődjön, mindent meg is fogunk tenni a terveink eléréséért. A mezőny erős, a favoritokon, vagyis a Győrön, a Fradin és a Siófokon felül a többi gárda is bármikor képes lehet meglepetésre, nem lesz könnyű meccs egyik sem. Rengeteget számíthat a napi forma, és az adott együttes hozzáállása is – vélekedett a Loki 17-ese.

Vantara-Kelemen Éva kiemelte, örültek, hogy már a felkészülési mérkőzéseik során is sokan kilátogattak a Hódosba és megnézték őket, mert ez azt jelzi, az emberek kíváncsiak rájuk. A DVSC szerethető csapattá kíván válni, és a szurkolók bizalmát eredményes játékkal meghálálni.

Marad-e a karszalag?

Az új idény első ellenfele, a Siófok hemzseg a külföldi játékosoktól, a nyáron öt új kézis igazolt a gárdához, melyet már a Larviktól érkező norvég Tor Odvar Moen irányít. – Nehéz derbi vár ránk, hiszen a Siófok egy sztárcsapat. Ők az esélyesebbek, de ezzel együtt rajtuk van a nagyobb nyomás.

Mindent el fogunk követni, hogy megnehezítsük a dolgukat, ha el akarjuk érni a céljainkat, az ilyen összecsapásokon is muszáj elhinnünk, hogy van keresnivalónk, ponttal, pontokkal szeretnénk hazatérni!”

– jelentette ki.

Arról is érdeklődtünk, a szombaton induló bajnokságban is marad-e a csapatkapitányi karszalag Vicán. Mint kiderült, a válasz igen, azzal a módosítással, hogy most már hárman együtt, Vantara-Kelemen Éva, Tóvizi Petra és Lotte Grigel látja el az ezzel járó teendőket.

